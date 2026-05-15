Майката на Дара: Усещането да гледам дъщеря си на "Евровизия" е неповторимо

Певицата Дара откри втория полуфинал на "Евровизия" с песента Bangaranga и успя да класира България за големия финал в събота. Тя ще се яви под номер 12.

Дара спечели място за България на финала на песенния конкурс и първо благодари на публиката за подкрепата.

Шоуто беше наблюдавано от над 200 млн. зрители на четири континента.

Хореографията на изпълнението е дело на шведския хореограф Фредрик "Бенке" Ридман, който е работил с двама победители в "Евровизия" - Манс Зелмерльов и Nemo. Продуцент на песента е Кристиан Торсеа.

"Обичам да съм на сцената, обичам и чувството, което изпитах по време на изпълнението. Толкова съм благодарна за това, за тази подкрепа, която получих. И знаете ли, иска ми се да изкрещя, но не мога, защото ми трябва гласът за вдругиден", каза певицата.

Специално за Bulgaria ON AIR говори майката на талантливата изпълнителка.

Емоцията е огромна не само за самата изпълнителка, но и за най-близките ѝ хора. Майката на Дара сподели, че изпитва огромно щастие.

"Усещането да гледам дъщеря си на "Евровизия" е неповторимо, вълнуващо и прекрасно", заяви майката на Дара - Катя Ганева.

"Любознателна, умна, търсеща е и винаги съм вярвала, че ако ѝ се предостави възможност да се яви на такава голяма сцена, резултатът ще бъде същият, който беше снощи", коментира Ганева.

Българската представителка откри втория полуфинал на конкурса. "Нещото, което ми направи впечатление, е реакцията на хората в залата", каза певецът от фен групата на Дара Мишел.

Букмейкърите също са категорични, че България има сериозен шанс за място в топ 10 на големия финал във Виена.