Историческо! DARA класира България първа на "Евровизия"

България се класира категорично на първо място при вота на журито. Песента "Бангаранга" на DARA събра 204 точки. На второ и трето място останаха Австралия и Италия със 165 точки .

12 точки за българската песен дадоха от Малта, Австралия, Дания и Литва. Вотът на българските зрители пък отиде за Малта.

Нейното изпълнение се открои като едно от най-енергичните във финалната вечер на 70-то издание на "Евровизия", която се проведе във Виена.

След гласовете на публиката класирането бе преобърнато тотално. България обаче остана първа категорично с 516 точки и остави далеч на второто място Израел с 343 точки.