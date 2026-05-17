Евтим Милошев: Победата на DARA не е неочаквана

Победата на DARA на "Евровизия" не е неочаквана, заяви министърът на културата Евтим Милошев в ефира на БНТ.

По думите му успехът на българската певица е резултат от силна песен, правилен избор на изпълнител и убедително представяне още преди финала.

"За мен не е неочаквана победата, защото в крайна сметка това е един песенен конкурс. Песента, изборът на DARA за изпълнител, целият отзвук, който имаше преди снощната финална вечер, начинът, по който мина на полуфинала, за мен няма нищо изненадващо в това", каза Милошев.

Той подчерта, че победата опровергава коментарите, че резултатът е политически.

"Да, имаше много коментари, че това е политика, че това е политическо решение. Е, нашата победа снощи показва, че преди всичко имаше значение талантът, емоционалността и артистът DARA за този резултат", заяви министърът.

Милошев поздрави DARA, творческия екип зад българското участие и Българската национална телевизия за усилията, довели до победата и до домакинството на България на конкурса догодина.

"Фантастична, незабравима вечер"

Министърът на културата сподели, че е проследил конкурса със семейството си и е останал буден до ранните часове след победата.

"В личен план, първо искам да ви кажа, че това беше наистина фантастична, незабравима вечер и нощ. Седяхме цялото семейство и се вълнувахме до ранни зори", каза той.

По думите му успехът има и много по-широко значение, защото поставя фокус върху младите български творци и съвременната българска култура.

"Една такава проява на такава световна европейска платформа дава възможност да се сложи фокус върху младото поколение, върху младия творец, върху изявата на съвременната българска култура", посочи Милошев.

"Нека такива моменти да ни обединяват"

Министърът заяви още, че победата на DARA е повод за обединение на българите както в страната, така и извън нея.

Той благодари на всички, които са гласували за България в Европа, и призова подобни моменти да дават повече самочувствие и вяра.

"Нека такива моменти да ни обединяват. Нека да гледаме позитивно и да вярваме в себе си, да вярваме в идентичността си, да имаме самочувствие на достойни хора, наследници на велики цивилизации", каза още Евтим Милошев.

DARA донесе първа победа за България в историята на "Евровизия" с песента "Bangaranga". След триумфа страната ни ще бъде домакин на следващото издание на конкурса.