Ватиканът създава комисия за изкуствения интелект

Папа Лъв XIV поставя темата сред основните акценти на понтификата си

17.05.2026 | 11:00 ч. Обновена: 17.05.2026 | 11:20 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Ватиканът ще създаде специална комисия, която да се занимава с развитието и въздействието на изкуствения интелект, предаде DPA.

Папа Лъв XIV е одобрил създаването на "Междуведомствена комисия по изкуствен интелект". Задачата ѝ ще бъде да анализира "потенциалните ефекти върху човешките същества и върху човечеството като цяло" от развитието на технологиите с изкуствен интелект.

В състава на комисията ще влязат представители на различни ватикански институции, съобщиха от Светия престол.

Темата за изкуствения интелект е сред основните акценти в публичните изяви на папа Лъв XIV. Още в началото на понтификата си през май миналата година той постави въпроса за необходимостта от балансирано взаимодействие между технологиите и човека и предупреди за потенциалните рискове от развитието на AI.

Очаква се темата да намери място и в първата голяма енциклика на папата. Според Vatican News документът може да бъде публикуван до края на месеца. По информация на медии работното заглавие на енцикликата е "Magnifica humanitas" - "Великолепно човечество".

Според Ватикана новата комисия ще улеснява сътрудничеството и обмена на информация между различните институции по въпроси, свързани с изкуствения интелект, включително политиките за използването му в Светия престол.

Координацията на работата на комисията през първата година ще бъде поета от една от ватиканските институции, пише БТА.

