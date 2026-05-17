Лили Иванова поздрави DARA за победата на "Евровизия"

Лили Иванова поздрави DARA след историческата победа на България на "Евровизия" с песента "Bangaranga".

"Исторически успех за България! Поздравления за победителя в Eurovision Song Contest - младата и много талантлива българска певица DARA! Скъпа Дара, от сърце ти пожелавам още много, много успехи!", написа примата на българската естрада във Facebook.

Малко след полунощ DARA донесе първа победа за България в историята на "Евровизия". Песента "Bangaranga" спечели категорично 70-ото издание на конкурса с общо 516 точки.

На второ място остана Израел с 343 точки, а Румъния завърши трета с 296.

След победата DARA призна, че все още не може да осъзнае случилото се.

"Все още не мога да разбера дали това е мечта, някакъв сън или реалност", каза певицата след триумфа.

Благодарение на победата България ще бъде домакин на следващото издание на "Евровизия" през 2027 г.