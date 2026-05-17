IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 12

Лили Иванова поздрави DARA за победата на "Евровизия"

"Скъпа Дара, от сърце ти пожелавам още много, много успехи!"

17.05.2026 | 08:15 ч. Обновена: 17.05.2026 | 08:30 ч. 9
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Лили Иванова поздрави DARA след историческата победа на България на "Евровизия" с песента "Bangaranga".

"Исторически успех за България! Поздравления за победителя в Eurovision Song Contest - младата и много талантлива българска певица DARA! Скъпа Дара, от сърце ти пожелавам още много, много успехи!", написа примата на българската естрада във Facebook.

Малко след полунощ DARA донесе първа победа за България в историята на "Евровизия". Песента "Bangaranga" спечели категорично 70-ото издание на конкурса с общо 516 точки.

Свързани статии

На второ място остана Израел с 343 точки, а Румъния завърши трета с 296.

След победата DARA призна, че все още не може да осъзнае случилото се.

"Все още не мога да разбера дали това е мечта, някакъв сън или реалност", каза певицата след триумфа.

Благодарение на победата България ще бъде домакин на следващото издание на "Евровизия" през 2027 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

dara Лили Иванова евровизия
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem