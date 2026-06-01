Най-възрастната шофьорка в света поднови книжката си на 108 години

108-годишна жена от Делауеър е подновила шофьорската си книжка до 2033 г., ставайки най-възрастният шофьор в света.

"Остарявам грациозно", каза Сюзън Йънг Браун, която току-що получи разрешение да продължи да шофира, докато навърши 115 години, според Good News Network.

Това е доказателство за нейните забележителни способности и отношение към живота. Наскоро тя отпразнува 108-ия си рожден ден в Доувър, Делауеър.

Браун е била в Делауеър през 1918 г., по време на ерата на расовата сегрегация, където тя и семейството й са работили във ферма без течаща вода или електричество. По-късно тя посещава Делауеърския държавен колеж за цветнокожи студенти, сега известен като Делауеърски държавен университет, който завършва през 1945 г. След това преподава в едностайно училище (и други образователни институции) в продължение на 30 години.

Омъжена два пъти, тя се радва на компанията на голямо семейство, съставено от деца, внуци и правнуци.

"Имам режим на упражнения, който следвам от около 20 години"

В момента тя може да бъде намерена три пъти седмично в Центъра за модерна зрялост, където с удоволствие участва в групови занимания с упражнения.

Поддържането на активен живот е един от ключовете към хармоничното стареене, за което тя говори.

"Когато се събудя сутрин, имам режим на упражнения, който следвам от около 20 години", разкри тя. "Когато се пенсионирах - а ходех през този курс в продължение на 30 години - нямах намерение да седна и да не правя нищо."

На рождения ѝ ден присъстваха 130 души, включително губернаторът на Делауеър Мат Майер.

Най-хубавият подарък беше паркомясто точно пред сградата, запазено специално за нея. Това е важно, защото, както г-жа Браун каза на събралите се, дошли да отпразнуват живота ѝ, щатът току-що беше подновил шофьорската ѝ книжка до 2033 г.

"Не планирам да се грижа за друг мъж"

Браун е известна и с чувството си за хумор, което тя показа напълно, когато се пошегува за любовния си живот в интервю за CBS News.

"Очевидно не съм много привлекателен партньор за мъжете", каза Браун през смях.

Първият съпруг на пенсионираната професорка, Джеймс Йънг, почина през 1988 г., а вторият ѝ съпруг, д-р Клифтън Браун, почина през 2001 г., според DSU.

"Стига толкова", каза тя пред CBS News. "Няма да се грижа за друг мъж."