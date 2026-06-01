Тези 5 тенденции ще бъдат навсякъде през лято 2026

Подиумите за пролет-лято 2026 г. си казаха думата и посланието е ясно: този сезон е подвластен на радостния бунт, меките текстури и неочакваните силуети. Не ви е нужен дизайнерски бюджет, за да уловите духа на Милано, Париж или Ню Йорк!

Разгледайте пет тенденции от подиума, които да вдъхновят вашия летен гардероб:

Прозрачни пластове

Prada показа ефирни рокли върху свежи панталони; Ferragamo се заигра с прозрачните шифонени поли. Ако искате да носите тази тенденция, започнете дискретно.

Сложете прозрачна блуза на точки върху потник или носете рокля с ръкави от органза и непрозрачни велосипедни шорти отдолу. Ключът е контрастът – деликатна прозрачност, балансирана с плътни, прилепнали основни дрехи. Той добавя романтика и дълбочина, без да е разкриващ.

Костюм в цвят пудра

Модните асове от Gucci и Versace предложиха бледорозова кройка от глава до пети – мека, мощна и изненадващо неутрална. Как да носите тази тенденция? Изберете оувърсайз блейзър и широки панталони в опушено розово или руж. Носете го като комплект за максимален ефект или го разделете: блейзърът върху бели дънки, панталонът с кремава блуза. Пудрово розовото е едновременно нежно и уверено, идеално за пролетни срещи или брънч.

Детайли с ресни

Ресни, спускащи се от подгъвите, чантите и ръкавите, добавяйки движение и драматичност, именно това ни предложиха Schiaparelli и Saint Laurent. За да следвате тази тенденция, не ви е нужна рокля с ресни.

Опитайте с кожен колан с ресни, чанта за рамо с велурени пискюли или тънко кимоно с ресни по краищата. Ресните улавят бриза и внасят игрива, бохемска енергия във всеки тоалет. Останалото е семпло, за да може движението да блести.

Открийте останалите тенденции в Az-jenata.bg.