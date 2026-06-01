Лукашенко: Страната ми е “на мушка” заради Украйна

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че страната му е на мушка и основна цел заради войната в Украйна.

Забележките на Лукашенко идват на фона на ескалиращото напрежение след съвместните беларуско-руски ядрени учения и предупрежденията на президента Володимир Зеленски, че Киев се готви за евентуална северна офанзива с участието на Беларус.

На фона на опасенията за по-голямо участие на Минск във войната, командирът на силите за безпилотни ракети на Украйна предупреди миналата седмица, че неговите сили са идентифицирали 500 потенциални цели в Беларус.

"Те може да са идентифицирали 500 цели. Но ние имаме една основна цел с точни координати и тя е много близо до Беларус. Те също разбират това“, каза Лукашенко вчера.

Съюзникът на Русия също така заяви, че Украйна не търси конфликт с Беларус. "Украинските военни не искат война с Беларус. Знам това със сигурност“, категоричен е Лукашенко.

"Защото разбират, че това означава хиляда километра допълнителни фронтови линии, граница, трудна граница, между Беларус и Украйна. Нуждаят ли се от това? Не“, каза Лукашенко.

Лукашенко също така омаловажи възможностите на украинските войски, разположени по беларуската граница, като ги определи като "пушечно месо“.

Зеленски и Лукашенко се срещнаха за последно през октомври 2019 г. по време на Втория форум на регионите на Украйна и Беларус в Житомир, близо три години преди Русия да започне пълномащабното си нахлуване.

Отношенията Киев-Минск

Отношенията между Киев и Минск се влошиха рязко след избухването на войната. Беларус позволи на руските войски да използват територията ѝ, за да организират нападението над столицата на Украйна в началото на 2022 г., което предизвика широко международно осъждане и накара западните страни да наложат мащабни санкции на режима на Лукашенко.

Зеленски заяви на 21 май, че Украйна е готова да предприеме "превантивни“ мерки срещу Русия и Беларус в отговор на потенциални военни заплахи по северната си граница.

Режимът на Лукашенко "трябва да разбере, че ще има последствия, ако има агресия срещу Украйна, срещу нашия народ“, каза Зеленски, предупреждавайки, че Москва може да се опита да въвлече Беларус по-дълбоко във войната.