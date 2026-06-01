Докладът за здравето на Тръмп пропусна един важен медицински проблем

Резултатите от последния медицински преглед на президента Доналд Тръмп установиха, че макар 79-годишният мъж да е качил килограми, той е в "отлично здраве" - докладът обаче не разглежда скорошен кожен обрив по врата на президента.

Както и при предишни резултати от медицински прегледи, лекарят от Белия дом д-р Шон Барбабела даде положителни коментари за цялостното му здравословно състояние на Тръмп, твърдейки, че е "напълно здрав" и демонстрира "силна сърдечна, белодробна, неврологична и цялостна физическа функция".

Тръмп тежи 118 килограма, приблизително с 6 килограма повече, отколкото е тежал на последния си медицински преглед през април 2025 г. Барбабела отбеляза, че е посъветвал президента да отслабне, като му е препоръчал повече физическа активност и промяна в диетата.

Но иначе оценката даде розова представа за цялостното здраве на президента, въпреки продължаващите обществени опасения относно когнитивните функции и физическите заболявания на Тръмп. Президентът често се появява със синини по ръцете, резултат от постоянна употреба на аспирин, подути крака, резултат от диагноза хронична венозна недостатъчност, и, наскоро, кожен обрив.

Въпреки че докладът разглежда хроничната венозна недостатъчност и употребата на аспирин от президента, в него не се споменава кожният обрив, появил се на врата на Тръмп през март. Барбабела заяви по това време, че това е страничен ефект от "много често срещан крем", използван като "превантивно лечение на кожата".

В дерматологичния раздел на здравната оценка на президента не се споменава състоянието на кожата или кремът за кожа, използван от президента през март. Барбабела отново отбеляза, че натъртването на ръцете на Тръмп е в съответствие с "незначително дразнене на меките тъкани, свързано с честото ръкостискане", докато е на терапия с аспирин. Терапията с аспирин на Тръмп се използва за предотвратяване на сърдечно-съдови проблеми. Барбабела каза, че е препоръчал по-ниска доза аспирин, пишат от The Independent.

Но неспоменаването на скорошното състояние или лечение води до по-широк разговор за публичното омаловажаване на здравословните проблеми от страна на Тръмп

В миналото Тръмп не е бил склонен да споделя медицинска информация. Президентът отказа да публикува медицински досиета по време на предизборната си кампания през 2024 г.

Когато се кандидатира за президент през 2015 г., бившият лекар на Тръмп, покойният д-р Харолд Борнщайн, публикува писмо, в което заявява, че Тръмп ще бъде "най-здравият човек, избиран някога за президент". По-късно обаче Борнщайн заяви, че писмото е продиктувано от самия Тръмп.

Когато Тръмп бе хоспитализиран с COVID-19 през 2020 г., по време на първия му мандат, лекарите му в Националния медицински център "Уолтър Рийд" са били обвинени, че не са били напълно прозрачни относно степента на състоянието му. Бившият лекар на Тръмп, Шон Конли, призна, че се е опитал да представи "оптимистично" описание.

Дори сега, въпреки че има обяснение за честите си синини по ръцете, Тръмп все още използва грим или лепенки, за да прикрие обширните синини по ръцете си, което предизвика обществени коментари за цялостното здраве на Тръмп.

Тръмп е изправен пред въпроси относно умствената си острота, тъй като някои го обвиняват, че е заспал по време на заседания на кабинета и пресконференции в Овалния кабинет. Президентът настоя, че си затваря очите само от скука.

Повечето американци, 59%, не вярват, че Тръмп има умствената острота, за да бъде президент, според анкета на Washington Post/ABC News/Ipsos. Приблизително 55% казват, че не смятат, че той е достатъчно физически здрав, за да изпълнява президентските си задължения.