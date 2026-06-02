Найъл Хоран се радва, че последният му спомен с Лиъм Пейн е щастлив

Пейн почина през октомври 2024 г.

02.06.2026 | 21:07 ч. 0
Снимка: Getty Images

Найъл Хоран е благодарен, че има щастлив последен спомен с Лиъм Пейн. Двамата бяха част от момчешката банда One Direction, която беше активна от 2010 г. до 2016 г.

За съжаление, Лиъм почина през октомври 2024 г., след като падна от балкон в хотел в Буенос Айрес, Аржентина. Тогава той беше на 31 г. Певецът беше в страната на ваканция, но и посети концерт на Найъл там. И двамата са се видели само дни преди Лиъм да почине.

Сега 32-годишният Хоран каза, че винаги ще е благодарен за моментите, които двамата са споделяли. Но още му е трудно да приеме факта, че никога повече няма да види своя приятел.

"Радвам се за това, означава, че последният ми спомен с него е щастлив. Все още се усеща сюрреалистично. На първия ден бях така: "Не, не се случи". Нашето приятелство беше връзка, която беше там завинаги, дори ако не сме се виждали от известно време", коментира изпълнителят пред списание "Culture".

звезди Найъл Хоран Лиъм Пейн смърт спомен
