Мая Джама коментира раздялата с Рубен Диас

Мая Джама проговори за любовния си живот. Скоро стана ясно, че 31-годишната водеща и 29-годишният Рубен Диас са се разделили. Те бяха заедно около година и половина.

Според източник на "The Sun", футболистът често добавял в Instagram моделки и инфлуенсърки късно вечер. Не е доказано, че има изневяра, но явно това не се нравило на Мая.

Сега ТВ водещата коментира публикация на "cocktailsandtakeaways" в Instagram. И намекна, че търси само сериозна връзка.

"Истината е, че дори когато съм се опитвала да пазя връзките ми лични, ние все пак сме заснемани. Аз съм момиче от типа вскичко или нищо, аз не се срещам с мъже небрежно, така че, да, аз ще обичам високо или изобщо не, и ако приключи - приключва. Отдавна реших да не базирам решения за личния си живот върху публични мнения.", написа тя.

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