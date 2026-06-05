Интериорните дизайнери са категорични: сивият диван е демоде

Дълго време смятан за основен елемент от интериора на дневната, сивият диван изгуби позиции в полза на цветните дизайни. В днешните холове дизайнерите избират по-топли тонове, способни незабавно да добавят нотка стил.

В продължение на години неутралните цветове дивани – сив, бял, екрю и бежов, доминираха в интериорния дизайн. Лесни за съчетаване и семпли, те се превърнаха в сигурен залог за стил в дома. Но днес вкусовете се променят и тенденциите при диваните също се развиват. Интериорните дизайнери от известно време говорят за завръщането на цвета в интериора и през 2026 г. тази тенденция достигна своя пик, като дори актуален стана червеният диван, което си е истинско изявление.

Снимка: iStock

Може да изглежда рисковано, но не е. Цветните дивани са много по-лесни за интегриране и по-трансформиращи в ежедневието, отколкото си мислите. Ще ви кажем защо трябва да се потопите и как да извлечете максимума от всеки нюанс.

Въпреки че дълго триумфираха благодарение на своята неутралност, за диваните в безлични тонове вече се счита, че придават донякъде еднообразен вид на дневната. Това не означава, че сивият диван напълно е изчезнал от домовете. Той все още работи добре като фон, но е загубил водещата роля, която е играл толкова години.

Това е отчасти поради пренасищане и отчасти защото съвременният интериорен дизайн е възвърнал ценността на индивидуалността пред неутралността. Този стерилен минимализъм е отстъпил място на емоционален и топъл интериорен дизайн.

Има още: цветовата психология ни казва как тоновете, които избирате за дома си, могат да повлияят на настроението ви. Хол с добре подбран цвят може да се усеща по-жизнен, стимулиращ и личен от неутрален.

Защо цветът се завръща?

Днес интериорните дизайнери предпочитат по-смели варианти. Всекидневната вече не е просто функционално пространство, а цветовете, материалите и обемите допринасят за създаването на по-жизнерадостна атмосфера. В този контекст, декорирането в сиво понякога може да изглежда твърде небрежно, дори студено, особено когато се комбинира с неутрални цветови палитри.

Кои цветове дивани са най-актуални четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg