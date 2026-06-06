Рецептата Dnes: Десерт с кисело мляко и плодове

Ако ви се хапва десерт, но сте на диета, не се лишавайте от нещо здравословно и сладко.

Съставки:

1 чаша микс от горски плодове (пресни или замразени)

1 ч.л. мед или кленов сироп

½ ч.л. канела

½ чаша овесени ядки

2 с.л. натрошени ядки (бадеми или орехи)

1 с.л. кокосово масло или краве масло

1 чаша кисело мляко

½ ч.л. ванилия

Приготвяне:

Поставете плодовете в малък тиган на средна температура.

Добавете меда и канелата и гответе 5-6 минути, докато омекнат.

В друг тиган запечете овесените ядки и ядките с мазнината за 3-4 минути до златисто.

Свалете от огъня и оставете леко да се охладят.

Разбъркайте ванилията в киселото мляко.

Подредете на слоеве в чаши: мляко, плодове, хрупкава смес.

Повторете слоевете по желание.

Сервирайте веднага, докато плодовете са още топли.

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