Рецептата Dnes: Десерт с кисело мляко и плодове

Ако ви се хапва десерт, но сте на диета, не се лишавайте от нещо здравословно и сладко.
Съставки:
- 1 чаша микс от горски плодове (пресни или замразени)
- 1 ч.л. мед или кленов сироп
- ½ ч.л. канела
- ½ чаша овесени ядки
- 2 с.л. натрошени ядки (бадеми или орехи)
- 1 с.л. кокосово масло или краве масло
- 1 чаша кисело мляко
- ½ ч.л. ванилия
Приготвяне:
- Поставете плодовете в малък тиган на средна температура.
- Добавете меда и канелата и гответе 5-6 минути, докато омекнат.
- В друг тиган запечете овесените ядки и ядките с мазнината за 3-4 минути до златисто.
- Свалете от огъня и оставете леко да се охладят.
- Разбъркайте ванилията в киселото мляко.
- Подредете на слоеве в чаши: мляко, плодове, хрупкава смес.
- Повторете слоевете по желание.
- Сервирайте веднага, докато плодовете са още топли.
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