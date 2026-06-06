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Рецептата Dnes: Десерт с кисело мляко и плодове

Вкусен и лек за хапване

06.06.2026 | 09:24 ч. Обновена: 06.06.2026 | 09:31 ч. 4
Снимка: istock

Снимка: istock

Ако ви се хапва десерт, но сте на диета, не се лишавайте от нещо здравословно и сладко. 

Съставки:

  • 1 чаша микс от горски плодове (пресни или замразени)
  • 1 ч.л. мед или кленов сироп
  • ½ ч.л. канела
  • ½ чаша овесени ядки
  • 2 с.л. натрошени ядки (бадеми или орехи)
  • 1 с.л. кокосово масло или краве масло
  • 1 чаша кисело мляко 
  • ½ ч.л. ванилия

Приготвяне:

  • Поставете плодовете в малък тиган на средна температура.
  • Добавете меда и канелата и гответе 5-6 минути, докато омекнат.
  • В друг тиган запечете овесените ядки и ядките с мазнината за 3-4 минути до златисто.
  • Свалете от огъня и оставете леко да се охладят.
  • Разбъркайте ванилията в киселото мляко.
  • Подредете на слоеве в чаши: мляко, плодове, хрупкава смес.
  • Повторете слоевете по желание.
  • Сервирайте веднага, докато плодовете са още топли.

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

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Тагове:

кисело мляко плодове рецепти
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