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Джеси Джей се раздели с бащата на детето си

Имат 3-годишен син

21.07.2026 | 10:47 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Джеси Джей и Чанан Сафир Колман са се разделили малко повече от 3 години след като се роди синът им.

38-годишната певица обяви това в Instagram и нарече случилото се "тъжна ситуация".

"Чанан и аз решихме да прекратим нашата романтична връзка преди известно време, беше тъжна и трудна ситуация, но ние сме фокусирани над промяната поверително и позитивно за здрава и щастлива съродителска околна среда за нашия син, и за нас... Ние винаги ще продължим да се подкрепяме един друг с любов, уважение и грижа като приятели и най-важно - да бъдем майката и бащата на Скай, така че, ако ни видите навън заедно като семейство, или да постваме един друг в социалните мрежи от време на време - това е точно, което правим. Отглеждаме и обичаме Скай заедно, подкрепяно от позитивно приятелство", посочи звездата.

Още за отношенията четете в teenproblem.net

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Тагове:

звезди Джеси Джей Чанан Сафир Колман раздяла двойка син
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