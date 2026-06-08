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Сашо Кадиев и Ивелина издадоха какъв е полът на бебето

Спретнаха специално парти

08.06.2026 | 10:50 ч. 16
Снимка: iStock/Andrii Medvediuk

Снимка: iStock/Andrii Medvediuk

Сашо Кадиев и Ивелина Чоева разкриха пола на бебето си!

В края на май 42-годишният актьор и моделката обявиха, че чакат първото си общо дете, като Ивелина показа наедрялото коремче.

През този уикенд пък звездите публикуваха видео от градинско парти за разкриване на пола. Вижда се как Чоева разрязва торта, в която има син крем, а Кадиев пука балон и от него хвърчат сини конфети. Така става ясно, че двамата чакат момче.

На клипа присъстват още дъщерята на Александър - Катерина, както и майка му - актрисата Катето Евро. Явно момиченцето е много развълнувано, че ще става кака, а бабата се радва, че ще има още едно внуче.

Украсата за партито е била впечатляваща.

Още по темата и видеото вижте в teenproblem.net

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звезди бебе момче син Александър Кадиев Ивелина Чоева
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