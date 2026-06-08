В Ибиса с риалити звезди: Коул Палмър дави мъката от пропускането на Световното

Коул Палмър намери начин да излекува тъгата си, заради това, че не беше избран в състава на Англия за Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, което стартира този четвъртък.

24-годишният футболист на Челси се отдаде на лятна ваканция с приятели, а около тях се забелязват красавици от риалити предаването Love Island.

Палмър е бил забелязан да купонясва с приятели в Ибиса в сряда вечер миналата седмица. Към неговата група другари се присъединила и риалити звездата от Love Island - Меган Муур, която пък била със свои приятелки.

Явно футболистът много се е забавлявал на партито.

"Коул беше душата и животът на това парти. Той беше с приятелите си, но жените се стичаха около него. Меган и Коул се смееха и шегуваха заедно - нейната братовчедка се занимава с неговите социални медии, така че те са стари приятели. Той изглеждаше така, сякаш се нуждае от хубава вечер навън, след футболните новини и той очевидно се наслаждаваше на свободата от това да има известно време за почивка.", коментира източник на "The Sun".

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