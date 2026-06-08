Велурените чанти се завръщат през лято 2026

Велурените чанти официално правят своето голямо завръщане и се превръщат в най-желания аксесоар за лято 2026.

Модата на 70-те години среща съвременния минимализъм и резултатът е елегантен аксесоар, който носи едновременно ретро чар и актуален блясък, но в по-изчистена, модерна и луксозна интерпретация, доминираща в сезонните колекции.

Изчистената текстура на велура не е просто носталгичен елемент от миналото, а е символ на модерната женственост и новия тип тих лукс, който доминира подиумите през 2026.

Меката текстура на велура, топлите земни нюанси и умението да се съчетават както с градски, така и с бохо визии, превръщат този тип чанти в must-have за всеки гардероб. От кросбоди модели до големи шопъри – велурът е новият любимец на дизайнерите, младото поколение и инфлуенсърите, които го превръщат в ключов символ на сезонния стил.

Hermès Birkin във велур: най-тихият лукс на сезона

Легендарната Birkin bag, създадена през 1984 г. от Hermès в чест на актрисата и иконата Джейн Бъркин, винаги е символ на безупречно качество и лукс. Днес, близо четири десетилетия по-късно, този култов модел изживява нов възход – сега във велурен вариант, носен от супермодела Кендъл Дженър, която затвърждава завръщането на меките текстури във висшата мода.

Още през януари 2025, след шоуто на Schiaparelli за Haute Couture в Париж, Дженър бе забелязана в елегантен аутфит с уникален акцент – рядък модел велурена Birkin bag в карамелено кафяво, която съвършено допълни визията ѝ.

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Източник: Tialoto.bg