Христо Стоичков отбелязва 60 години със спектакъл в София

Христо Стоичков ще отбележи 60-ия си юбилей със специално събитие в София. Спектакълът STOITCHKOV THE SHOW ще се проведе на 8 октомври 2026 г. в зала "Арена 8888".

Събитието идва десет години след бенефисния мач на Стоичков, с който през 2016 г. той събра в София редица известни имена от световния футбол. Новият формат обаче няма да бъде футболен мач или филм, а мултимедиен спектакъл на живо, създаден по повод 60-годишнината му.

Продукцията ще представи историята на Стоичков в шест отделни части, всяка със собствена визуална среда и сценична концепция. В тях ще бъдат засегнати различни етапи от живота и кариерата му - от ранните му години и първите стъпки в спорта, през най-успешните моменти във футбола, до ролята му днес извън терена.

По време на спектакъла на сцената заедно с Христо Стоичков ще се появят и негови гости. Те ще разкажат лични истории и моменти, свързани с кариерата и живота му.

Публиката също ще има възможност да участва в част от съдържанието. Регистрираните потребители на сайта www.stoitchkovshow.com могат да изпращат въпроси към Христо Стоичков, като част от тях ще бъдат избрани и зададени на живо по време на събитието.

STOITCHKOV THE SHOW е насочен както към хората, които помнят успехите на националния отбор от САЩ'94, така и към футболните фенове и по-младата публика, която познава Стоичков основно като една от най-разпознаваемите фигури в българския спорт.