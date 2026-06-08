Близо 4000 зрители аплодираха "Бурята" на Народния театър във Виена

Близо 4000 зрители гледаха "Бурята" на Народния театър във Виена

Общо 3816 зрители гледаха спектакъла "Бурята" на Народния театър "Иван Вазов" по време на гостуването му на 75-ото издание на Wiener Festwochen във Виена. Постановката на Робърт Уилсън беше представена на 5, 6 и 7 юни на сцената на Бургтеатър и посрещната с продължителни аплодисменти от австрийската публика.

Wiener Festwochen, основан през 1951 г., е сред най-значимите международни фестивали за сценични изкуства в Европа. Повече от седем десетилетия форумът събира във Виена водещи имена от театъра, музиката и танца и всяка година привлича десетки хиляди зрители.

Трите представления на "Бурята" бяха разпродадени месеци по-рано. Сред публиката бяха представители на международната театрална общност, дипломати и културни дейци. Спектакъла гледаха Кристоф Белка и представители на компанията, която управлява творческото наследство на Робърт Уилсън, посланикът на Белгия в Австрия Лео Пеетерс, посланикът на България в Австрия Десислава Найденова-Господинова, проф. Румяна Конева - дългогодишен директор на Българския културен институт "Дом Витгенщайн" във Виена, артистичният директор на Wiener Festwochen Мило Рау, драматургът Юта Ферберс, както и международни театрални професионалисти и културни мениджъри.

Гостуването привлече внимание и в австрийските медии. В рецензиите си те определиха спектакъла като силно визуално преживяване и специален поклон към сценичния свят на Робърт Уилсън.

"Човек се чувства сякаш попаднал в изящен албум с образи, където всяка страница може да бъде разглеждана безкрайно", отбелязва австрийската преса. Изпълнението на Василена Винченцо пък е описано като "движено сякаш от магическа ръка".

"Бурята" е един от последните спектакли на Робърт Уилсън, който почина през 2025 г. Определян от The New York Times като "най-влиятелната личност в света на експерименталния театър", Уилсън създава разпознаваем сценичен език, в който светлината, движението, музиката и пространството имат ключова роля. Именно този почерк превръща "Бурята" в едно от най-откроимите заглавия в репертоара на Народния театър.

"За Народния театър това гостуване е признание както за труда на целия екип, така и за мястото на българския театър на европейската сцена. Особено вълнуващо е, че "Бурята" беше представена именно на фестивал от мащаба на Wiener Festwochen и именно в година, в която театралният свят продължава да отдава почит на гения на Робърт Уилсън. Над 3800 зрители и реакциите на критиката са най-ценната оценка за този спектакъл и за неговите изключителни актьори", каза директорът на Народния театър Васил Василев.

В спектакъла участват Веселин Мезеклиев, Василена Винченцо, Радина Боршош, Жаклин Даскалова, Валентин Ганев, Пламен Димов, Явор Вълканов, Стоян Пепеланов, Зафир Раджаб, Константин Еленков, Стефан Къшев, Васил Драганов, Ненчо Костов, Вяра Табакова, Гергана Змийчарова и Владислава Николова.

След гостуването си във Виена "Бурята" се завръща на сцената на Народния театър. Следващото представление пред софийската публика е на 30 юни на Голяма сцена.