Фокача с домати и маслини

Focaccia Barese е една от емблематичните рецепти на област Пулия, Южна Италия, и носи духа на простата, но изключително вкусна средиземноморска кухня. Може да я сервирате с моцарела, прошуто.
Съставки:
- 1 картоф, около 150 г
- 500 г семолина
- 15 г сол
- ½ кубче прясна мая
- 350 мл хладка вода (ако тестото е твърде стегнато, добавете още малко)
- 1 ч.л. захар
- 4 с.л. зехтин екстра върджин
- За гарниране:
- чери домати
- сушен риган
- зелени или черни маслини
- зехтин
- сол
Приготвяне:
- Сварете картофа за около 15 минути, докато омекне.
- Разтворете маята в хладката вода заедно със захарта и оставете да престои 5 минути.
- В голяма купа смесете гриса и солта.
- Добавете сварения и намачкан картоф, зехтина и разтворената мая.
- Омесете тестото 15–20 минути.
- Ако е необходимо, добавете още малко брашно или грис.
- Оформете топка, поставете я в леко намазнена купа, покрийте с памучна кърпа и оставете да втаса 2–3 часа на топло.
- Тестото трябва да удвои обема си.
- Докато тестото втасва, измийте чери доматите, разрежете ги на две и ги поръсете с малко сол, за да отделят част от сока си.
- След втасването премесете леко тестото.
- Намажете кръгла тава с диаметър около 28 см със зехтин и разстелете тестото с намаслени ръце.
- Подредете доматите, поръсете с риган, добавете маслините, малко сол и обилно полейте със зехтин.
- Покрийте отново и оставете за второ втасване за около 1 час.
- Печете в предварително загрята фурна на 190°C за около 25 - 30 минути, докато фокачата стане добре зачервена и златиста.
- Извадете от фурната и оставете да почине около 10 минути преди сервиране.
- Вкусна е както топла, така и студена.
Източник: Още рецепти може да намерите в Az-jenata.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.