Фокача с домати и маслини

Focaccia Barese е една от емблематичните рецепти на област Пулия, Южна Италия, и носи духа на простата, но изключително вкусна средиземноморска кухня. Може да я сервирате с моцарела, прошуто.

Съставки:

1 картоф, около 150 г

500 г семолина

15 г сол

½ кубче прясна мая

350 мл хладка вода (ако тестото е твърде стегнато, добавете още малко)

1 ч.л. захар

4 с.л. зехтин екстра върджин

За гарниране:

чери домати

сушен риган

зелени или черни маслини

зехтин

сол

Приготвяне:

Сварете картофа за около 15 минути, докато омекне.

Разтворете маята в хладката вода заедно със захарта и оставете да престои 5 минути.

В голяма купа смесете гриса и солта.

Добавете сварения и намачкан картоф, зехтина и разтворената мая.

Омесете тестото 15–20 минути.

Ако е необходимо, добавете още малко брашно или грис.

Оформете топка, поставете я в леко намазнена купа, покрийте с памучна кърпа и оставете да втаса 2–3 часа на топло.

Тестото трябва да удвои обема си.

Докато тестото втасва, измийте чери доматите, разрежете ги на две и ги поръсете с малко сол, за да отделят част от сока си.

След втасването премесете леко тестото.

Намажете кръгла тава с диаметър около 28 см със зехтин и разстелете тестото с намаслени ръце.

Подредете доматите, поръсете с риган, добавете маслините, малко сол и обилно полейте със зехтин.

Покрийте отново и оставете за второ втасване за около 1 час.

Печете в предварително загрята фурна на 190°C за около 25 - 30 минути, докато фокачата стане добре зачервена и златиста.

Извадете от фурната и оставете да почине около 10 минути преди сервиране.

Вкусна е както топла, така и студена.

Източник: Още рецепти може да намерите в Az-jenata.bg