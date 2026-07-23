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Стаси Санлин: Огън музата на шейх Хамдан се завръща в Лозенец

Тя е символ на новата вълна в електронната музика

23.07.2026 | 18:52 ч. 2
Hacienda Beach

Hacienda Beach

Само за една година името на Стаси Санлин се превърна в едно от най-обсъжданите на международната melodic house сцена. След участия на престижни фестивали и сцени като Zamna, UNTOLD, Soho Garden Dubai, Ibiza Global Radio, както и редица международни събития, където споделя сцената с артисти като Adriatique, Andrea Oliva, Brina Knauss, Franky Wah и THEMBA, кариерата ѝ продължава стремглаво нагоре.
 
Календарът ѝ е изпълнен с участия по целия свят. Всяка седмица - нова държава, нов фестивал, нова публика. И точно когато мнозина очакват следващата ѝ спирка да бъде някой от големите европейски фестивали, Стаси Санлин  прави избор, който изненадва.
 
Тя отново идва в Hacienda Beach, не защото трябва, а защото иска. Миналото лято между нея и клуба се роди нещо повече от професионално партньорство. След участието си в Лозенец, Стаси не скри колко силно е била впечатлена от атмосферата, свободата, изгрева и публиката. 

 Докато голяма част от артистите избират участия според мащаба на фестивала или размера на сцената, Стаси Санлин избира емоцията и мястото, където миналото лято посрещна изгрева заедно с хиляди хора на плажа. 

Затова тази година нейното завръщане няма да бъде просто поредният DJ сет. То ще бъде среща между артист и публика, които вече се познават. Среща между световната фестивална сцена и едно място, което успя да остане истинско. Там, където музиката не свършва със затварянето на клуба, а продължава до първите слънчеви лъчи.

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Тагове:

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