Популярната внучка на Чарли Чаплин идва на Aniventure Comic Con 2026

Уна Чаплин ще бъде сред специалните гости на Aniventure Comic Con 2026. Актрисата, позната на милиони зрители като Талиса Старк от "Игра на тронове" ("Game of Thrones"), ще се срещне с феновете на 11 и 12 юли в Интер Експо Център.

Чаплин, която е внучка на кино легендата Чарли Чаплин, наскоро се присъедини и към вселената на "Аватар" ("Avatar"). Тя влиза в ролята на Варанг - лидер на клана Ash People в дългоочаквания филм на Джеймс Камерън "Аватар: Огън и пепел" ("Avatar: Fire and Ash").

В кариерата ѝ са още продукции като "Черно огледало" ("Black Mirror"), "Taboo", "Treason", "Inside No. 9" и филмът за Джеймс Бонд "Спектър на утехата" ("Quantum of Solace").

По време на двата дни на фестивала Уна Чаплин ще участва в среща с фенове и в специален панел на главната сцена на Aniventure Comic Con. Там тя ще говори за работата си по някои от най-популярните съвременни продукции, за снимачния процес зад "Аватар" и "Игра на тронове", както и за участието си в една от най-коментираните сцени в сериала - "Червената сватба".

Още кино и гейминг гости

С включването на Уна Чаплин списъкът с международни гости на фестивала продължава да расте. Сред вече обявените имена са Кристофър Джъдж - актьорът зад Тийл'к от "Старгейт SG-1" ("Stargate SG-1") и гласът на Кратос от God of War, както и Джон Рис-Дейвис - познат като Гимли от "Властелинът на пръстените" ("The Lord of the Rings") и Сала от "Индиана Джоунс" ("Indiana Jones").

Гейминг програмата също добавя силно име. Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд - мейджър шампион от ESL One в Кьолн и двукратен носител на отличието за номер 1 играч в света, пристига в София специално за Aniventure Comic Con.

В зоната на Monster Energy ще има среща с фенове, а част от тях ще получат възможност да играят 1v1 срещу GeT_RiGhT. В зала 4 Counter-Strike легендата ще участва и в панел за професионалната си кариера и развитието на електронните спортове. Програмата включва и демонстрационен мач между него и българския стриймър Никола "Niku" Гяуров.

Косплей, книги-игри и създатели на съдържание

Косплей зоната на Aniventure Comic Con също ще има нов международен гост. Lon Cosplay - артист и създател на съдържание, позната с детайлните си превъплъщения и интереса си към гийк културата, ще бъде част от журито на косплей конкурса.

Един от най-запомнящите се моменти в кариерата ѝ е участието на световната премиера на Transformers в Ню Йорк с нейния Optimus Prime cosplay. Тя се присъединява към Maike Huster и Wynter Phoenix, които също ще бъдат специални гости на фестивала и ще оценяват участниците в конкурса.

В зала 4 ще има и специален панел, посветен на книгите-игри - интерактивния формат, в който читателят не просто следи историята, а влияе върху развитието на сюжета чрез собствените си избори. В програмата ще се включи и Майкъл Майндкрайм, един от най-популярните автори на книги-игри в България. Той ще има отделна зона, където посетителите ще могат да се срещнат с него и да купят негова книга.

Сред гостите на фестивала тази година ще бъдат и популярни имена от социалните мрежи и YouTube. В Meet & Greet зоната в зала 4 посетителите ще могат да се срещнат със Слави от The Clashers, Nasi Svej, Емил Конрад, Цветослав Цонев - Цуро, Артьом Анатолиевич и още създатели на съдържание.

Aniventure Comic Con 2026 ще се проведе на 11 и 12 юли в Интер Експо Център. Програмата ще събере фенове на киното, сериалите, анимето, мангата, комиксите, гейминга, косплея и съвременната поп култура. Предвидени са панели, срещи с гости, турнири, косплей програма, гейминг активности, арт зони, K-POP изпълнения и други тематични събития.