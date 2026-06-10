Какви дънки да носите според типа фигура?

Намирането на перфектния чифт дънки често изглежда като безкрайно търсене. Един модел стои прекалено стегнат в талията, друг е удобен в бедрата, но увисва по краката, а трети просто не изглежда така, както на манекена. Истината е, че денимът не е универсален. Различните кройки, височини на талията и стилистични подходи могат напълно да променят начина, по който дънките изглеждат върху различни типове тяло. Добрата новина е, че правилните трикове не са за прикриване на тялото, а за създаване на баланс, комфорт и увереност.

Модните експерти са единодушни, че ласкателният деним започва с разбирането на пропорциите, а не със сляпо следване на тенденции. Дънки с висока талия могат да издължат краката, по-тъмните цветове създават по-изчистен силует, а правилната кройка подчертава най-добрите черти на фигурата.

Стилизиране на дънки за фигура тип „круша“

Фигурата тип „круша“ обикновено се характеризира с по-тесни рамене и по-широки бедра и ханш. Основната цел при стилизирането е да се постигне баланс между горната и долната част на тялото и да се подчертае талията по естествен начин.

Ботуш-кройка и широки дънки са особено подходящи, защото визуално издължават краката и омекотяват разликата между ханша и подбедриците. Дънките с висока талия също подчертават талията, без да прилепват прекалено към бедрата. Често се препоръчват по-тъмни деним нюанси за по-изчистена визия, според womanandhome.

При обличането вниманието трябва да се насочи нагоре. Структурирани сака, ефектни ръкави, цветни топове или модели с открити рамене създават визуален баланс. Вместо широки и безформени горни дрехи, леко вталени модели, прибрани в дънките, създават по-елегантен силует.

Най-добри трикове за фигура тип „ябълка“

Фигурата тип „ябълка“ обикновено има повече обем в областта на корема, но по-слаби крака. Основната цел при стилизирането е да се създаде издължена линия без допълнителен обем около талията.

Правите и средновисоки дънки са добър избор, защото следват формата на тялото, без да го стягат прекалено. Еластичният деним с лека структура осигурява комфорт и поддръжка. Експертите съветват да се избягват много ниски талии, защото те могат да подчертаят коремната област по неподходящ начин.

Източник: Какви дънки да носите според фигурата? Ето какво препоръчват стилистите