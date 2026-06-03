Флоралните дънки превземат сезона

Нов сезон, нови тенденции. С края на пролетта и началото на лятото свикваме да залагаме на по-прохладни, тънки и светли дрехи. Заменяме по-дългите и плътни панталони с къси гащета или капри панталони.

Но дънките остават вечна класика и ги използваме през всеки сезон. Ако в края на пролетта и през лятото също предпочитате да носите дънки и се чудите какъв модел да изберете, сега ще получите отговор.

През топлите месеци най-голям хит са дънките с флорални мотиви, съобщават от британското издание на "Cosmopolitan".

Точно така - както цяла пролет и лято е модерно да носим топове и рокли с цветчета, да сме с чанти и обувки на цветя, а и с флорален маникюр, така и това се пренася върху дънките.

Дънките с цветя изглеждат леко ретро тенденция - бяха модерни в края на 90-те и началото на новия век. Но сега те се завръщат и стоят все по-свежо, изискано, стилно.

Може да заложите на дънки в тъмносиньо с ярки цветчета в червено, лилаво, розово, жълто, светлосиньо, зелено.

Може пък да изберете по-светли дънки с бели, розови цветчета.

Още за тенденцията и снимки вижте в teenproblem.net