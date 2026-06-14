5 причини някои хора да не са толкова емпатични

Често приемаме емпатията за даденост. Като нещо, с което или се раждаш, или не. Познаваме хора, които са емпатични, но и такива, от които очакваме да действат така във важни за нас моменти. Това обикновено са наши близки, роднини, приятели.

И ако се окаже, че човекът срещу нас не проявява емпатия, разочарованието ни се задълбочава. Понякога хората, които изглеждат студени или безчувствени, всъщност не са лоши по природа. Те просто преминават през определени състояния, което им пречи.

Ето 5 причини някои хора да са по-малко емпатични.

1. Емоционално прегаряне и „стресов режим“

Когато човек е подложен на хроничен стрес или е на ръба на силите си, мозъкът му превключва в режим на оцеляване. Според западни изследвания, цитирани в Psychology Today, стресът активира амигдалата (центъра на страха) и буквално „заглушава“ префронталния кортекс – зоната, отговорна за регулирането на емоциите и емпатията.

Човекът просто няма свободен „ментален капацитет“. Метафорично казано, когато собствената ти къща гори заради крайни срокове, финансови проблеми или лични драми, физически ти е емоционално невъзможно да съпреживееш трудни ситуации на близки и познати.

2. Защитен механизъм срещу претоварване

Има феномен, наречен „емпатичен дистрес“. Някои хора всъщност усещат чуждата болка толкова интензивно, че това ги „парализира“. Тъй като огледалните им неврони работят на пълни обороти, те буквално физически съпреживяват негативните емоции на човека срещу тях. За да се спасят от това емоционално претоварване, те подсъзнателно издигат стена. Дистанцират се или изглеждат безразлични. Това не е липса на емпатия, а зле управляван механизъм за самосъхранение.

Източник: Защо на някои хора им е трудно да проявяват емпатия