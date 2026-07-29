Защо не бива да споделяме за връзката си?

Приятелите са онези, с които споделяме своите тайни, мечти, разочарования, щастливи мигове. Когато сме в любовна връзка имаме навика да разказваме как преминаваме с партньора си през различни ситуации. От пътуване за ваканция, до онези моменти, в които сме се скарали, преминаваме през изпитания.

Нормално е да споделяме с приятелите си.

Когато личните интимни моменти и временните разочарования се превърнат в клюки, нещата могат бързо да се усложнят.

Вижте какви проблеми могат да създадат за връзката ни прекаленото ни споделяне с приятели.

Приятелите ви започват да не харесват партньора ви

Когато сте ядосани на човека до себе си, напълно естествено е да потърсите подкрепа от приятели. Може да разкажете подробно какво се е случило и приятелят ви да ви увери, че заслужавате уважение и добро отношение. В този момент подкрепата може да ви донесе успокоение. Проблемът е, че приятелите ви може да запомни тази случка много по-дълго от вас.

Вие и партньорът ви може да поговорите, да разрешите проблема и да продължите напред, но хората, на които сте споделили ще помнят тази неприятна за вас случка.

Така може да се стигне до ситуация, в която вие сте простили и сте възстановили отношенията си, а приятелите ви все още гледат на партньора ви с недоверие.

Приятелите ви започват да критикуват партньора ви и да ви насърчават да се разделите

Колкото повече подробности споделяте за връзката си, толкова повече възможности давате на другите да изградят мнение. Приятелите ви могат да започнат да анализират поведението на партньора ви, да ви казват какво трябва да направите и да виждат себе си като част от проблемите във връзката ви.

В един момент може да се окажете в ситуация, в която защитавате човека до себе си пред същите хора, пред които сте се оплаквали.

Когато дадете на някого прекалено много информация, той започва да вижда връзката ви през собствената си гледна точка, да преминава личните ви граници и да ви дава непоискани съвети.

Източник: 6 проблема, които си създаваме, когато споделяме за връзката си