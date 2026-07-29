Как войната в Украйна пренарежда световната енергийна карта

Русия – петролната държава, която прекара десетилетие в опити да използва природния газ като оръжие срещу Европа – сега въвежда нормиране на горивото у дома, тъй като недостигът се разпространява из цялата страна. Крим обяви извънредно положение, а другите окупирани украински територии се борят да осигурят достатъчни доставки, докато цивилните продължават да бягат от влошаващите се условия. Продължителната кампания на Украйна с дронове и ракети срещу руски рафинерии, складове и логистични съоръжения нанася реални щети на способността на Москва да поддържа както военната си машина, така и вътрешната стабилност. Schwerpunkt, преломният момент, все още не е достигнат. Въпреки това балансът на силите се измества в полза на Киев, пише Forbes.

Какъвто и да е крайният резултат, той е силно повлиян от масивното незадоволително представяне на руската армия. Икономическата траектория на Русия е още по-лесна за разчитане. Владимир Путин може и да се задържи на власт, но икономическите основи на Русия се разпадат под краката му. Дори ако Русия запази настоящите окупирани украински територии, малко е това, което би могла да извлече от тях, за да оправдае жертвите, финансовите разходи, дипломатическата изолация и индустриалния упадък, натрупани от 2022 г. насам. Победата, каквато и да е дефиницията ѝ според Москва, ще бъде лишена от просперитета, който някога обещаваше завоеванието.

По-дълбокият въпрос не е как ще приключи войната, а как ще изглежда Русия, след като престрелките спрат.

Продължителната нестабилност в един от най-големите износители на енергия в света ще преобразува инвестиционните потоци, веригите на доставки и цените на енергията от Виетнам до Ирландия. Политиците, фокусирани единствено върху бойното поле, пропускат икономическия преход, който вече е в ход.

Дори ако санкциите бъдат отменени след войната, репутацията на Русия като доставчик ще продължи да кара инвеститорите да се замислят сериозно. Европа дълго време беше най-големият клиент на Русия за въглеводороди и представлява най-ясния пример. Европейският съюз драстично намали зависимостта си от руския газ по газопроводи чрез икономии, диверсификация и внос на втечнен природен газ (LNG). Още през 2025 г. Русия все още осигуряваше около 12% от европейския газ, но през януари 2026 г. ЕС официално забрани целия внос на руски газ, като планира да преустанови и последните количества до края на 2027 г. Никой в Брюксел не желае да възстанови уязвимостта, която превърна континента в заложник на "Газпром".

Американските износители се превърнаха в най-големите доставчици на втечнен природен газ за Европа, като през първото тримесечие на 2026 г. осигуряваха около 63% от втечнения природен газ в ЕС. Противно на очакванията, на второ място е Русия, а не Катар, с около 13%, като Нигерия изпревари държавата от Персийския залив и заема третото място. Позицията на Катар е свързана с пролива Ормуз. Ако този стратегически проход отново стане надеждно отворен, конкуренцията за европейските обеми ще се засили. В такава обстановка търговската логика би могла да създаде ограничено пространство за руския газ да се промъкне обратно в части от пазара, но всяко такова завръщане ще се сблъска със санкции, пропуски в инфраструктурата и дълбока политическа съпротива, която няма да изчезне с прекратяването на огъня.

Китай вероятно ще поеме в обратната посока.

Пекин демонстрира през целия конфликт, че би могъл да поеме значително по-големи обеми руски въглеводороди, без това да му струва значителни разходи. Вместо това той умишлено прояви сдържаност. Изчислението беше хладнокръвно: една Русия с по-малко алтернативи се превръща в Русия, която разчита на Пекин за финансиране, технологии и политическа подкрепа. По-дълбокото влизане на Русия в гравитационното поле на Китай може да се окаже най-значимият дългосрочен резултат от цялата война.

Разширяването на китайските покупки на енергия след сключването на мирно споразумение няма да бъде благотворителност към Москва. Това ще бъде засилване на влиянието. Колкото по-дълго продължава този дисбаланс, толкова по-голяма е възможността за китайско икономическо проникване в руския Далечен Изток и Източна Сибир. Освен ако не настъпи политически преврат, което е малко вероятно, докато Путин остава на власт, Русия запазва суверенитета си на хартия, докато тихо се превръща в полувасал, чието поле за маневриране се стеснява с всяка изминала година.

Траекторията на Индия е различна. Ню Делхи драстично увеличи вноса си на руски въглеводороди, защото руският суров нефт с големи отстъпки създаде изключителна търговска възможност. Тези отстъпки бяха резултат от военните сътресения, а не постоянна характеристика на пазара. С нормализирането на цените и увеличаването на производството от други производители индийските рафинерии ще диверсифицират покупките си, ръководени единствено от икономически съображения. Моделите от периода преди 2022 г. ще се възстановят, като Индия ще се снабдява в по-голяма степен от Близкия изток и Източна Африка.

Мирното споразумение за Украйна няма да замрази конкурентната обстановка. Повредената инфраструктура на Русия, излагането ѝ на санкции и несигурното ѝ политическо бъдеще оставят реална възможност за навлизане на конкуренти. И дори Китай – най-вероятният купувач на големи обеми от Русия – има всички основания да си остави отворени възможности, както за да задържи цените ниски, така и за да запази политическото си влияние над Москва.

Намибия продължава да развива офшорни проекти, които предизвикват значителен международен интерес. Мозамбик остава в позиция да разшири износа на втечнен природен газ (LNG) въпреки продължаващите предизвикателства, свързани със сигурността. Казахстан укрепва ролята си на надежден евразийски доставчик, като същевременно търси транзитни маршрути, които заобикалят Русия. Гайана се превърна в един от най-значимите нови производители на нефт в света. Венецуела може да продължи възстановяването си след военния арест на Николас Мадуро от САЩ на 3 януари 2026 г. и последващото поемане на президентския пост от Делси Родригес.

Компаниите, които най-вероятно ще се върнат в Русия, ако мирът и отмяната на санкциите го позволят, са тези с най-големите „загубени“ вземания. BP никога не е продала своя дял от 19,75% в "Роснефт". Руското законодателство не позволи никакво прехвърляне, което остави британския гигант с позиция с отписана балансова стойност от около 25 милиарда долара. Финансовата логика за завръщане, веднага щом санкциите го позволят, е неоспорима. „ЕксонМобил“ отписа 4,6 млрд. долара, когато фактически беше изгонена от „Сахалин-1“. Путин подписа указ през 2025 г., позволяващ на чуждестранни компании да придобият отново дялово участие в оперативното дружество, а „Ексон“ вече води дискретни преговори с „Роснефт“ за завръщане.

Френската „ТоталЕнерджис“ е друг силен кандидат. Компанията притежаваше 19,4% от "Новатек" и 10% дял в "Арктик ЛНГ 2"; макар че накрая се оттегли от последния през юни 2026 г., тя запазва други руски интереси в сектора на проучването и добива. Френското правителство исторически е било далеч по-отстъпчиво към Москва, отколкото Лондон или Вашингтон, а ръководството на "ТоталЕнерджис" беше видимо нежелателно да прекъсне връзките си с Русия по време на конфликта.

Shell, принудена да се откаже от 27,5-процентния си дял в „Сахалин-2“ през 2022 г., отписа около 5 милиарда долара за проект, в изграждането на който е участвала от 90-те години насам. Норвежката Equinor, която притежаваше 1,5% дял в „Роснефт“ и множество блокове за проучване в Арктика, отписа 1,08 милиарда долара. Предвид географската близост на Норвегия и десетилетията на сътрудничество в енергийния сектор в Арктика, някаква форма на възобновяване на взаимоотношенията е вероятна.

Компаниите за нефтени услуги се сблъскват с по-малко политически бариери и вероятно ще предприемат първите стъпки. SLB (бившата Schlumberger), Halliburton и Baker Hughes всички имаха значителна дейност в Русия преди 2022 г. Застаряващите руски находища в Западен Сибир се нуждаят спешно от техните технологии за сондиране и усъвършенствано извличане, а след като санкциите бъдат облекчени, ще бъде трудно да се устои на търговската привлекателност. Вашингтон ще трябва да реши дали завръщането им служи на стратегическите интереси на САЩ или просто пълни хазната на Москва.

Мирът с Украйна – когато и да настъпи – няма автоматично да реабилитира Русия. Москва ще излезе от тази война или по-авторитарна, или все по-нестабилна, икономически по-слаба, по-зависима от Китай и с много по-малко доверие като надежден енергиен партньор, отколкото през 2021 г. Ущербът за репутацията ѝ като доставчик не е проблем на ПР. Той е структурен.

Световната енергийна карта е преначертана. Маршрутите за доставки са се променили трайно, нови търговски отношения са се укрепили и всяко правителство в Европа е усвоило урока за цената на концентрираната зависимост от въглеводороди. Пазарите ще се стабилизират, но няма да изглеждат така, както през 2021 г.

Руските доставки няма просто да наводнят отново пазарите. Компаниите, които искат да се върнат – а те са много – са изправени пред политически риск, включително сложността на санкциите, и натиск върху репутацията им, което ще забави всяко възобновяване на сътрудничеството дори при най-благоприятния сценарий. Енергийната геополитика след Украйна няма да се състои във възстановяването на Русия като енергийна суперсила. Тя ще се състои в това кой ще овладее това, което предстои.