Дъщерята на Джулия Робъртс е копие на племенницата й Ема Робъртс

Джулия Робъртс се наслади на качествено време с рядко вижданата си дъщеря Хейзъл през уикенда, като двeте се разходиха заедно в Сън Вали, Айдахо, само дни след като присъстваха на сватбата на Ема Робъртс.

58-годишната звезда от „Хубава жена“ изглеждаше безпроблемно шик, докато се разхождаше редом с 21-годишната си дъщеря, която поразително прилича на известната племенница на майка си (на основната снимка), която пък е дъщеря на актьора Ерик Робъртс.

Джулия избра семпла елегантност в черна рокля-риза до коляното, с дълги ръкави и копчета отпред. Тя допълни спокойната си визия с черни джапанки, големи квадратни слънчеви очила и светъл клъч, пъхнат под мишница.

Хейзъл се съчета с майка си с черен кардиган, облечен върху черна тениска, съчетан с черно-бели карирани панталони и тъмни балеринки. Подобно на Джулия, тя защити очите си зад черни слънчеви очила, докато дуото се наслаждаваше на слънчевия ден заедно.

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