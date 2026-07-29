BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 123

Дъщерята на Джулия Робъртс е копие на племенницата й Ема Робъртс

Дуото майка-дъщеря се появи в координирана визия

29.07.2026 | 22:37 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Джулия Робъртс се наслади на качествено време с рядко вижданата си дъщеря Хейзъл през уикенда, като двeте се разходиха заедно в Сън Вали, Айдахо, само дни след като присъстваха на сватбата на Ема Робъртс.

58-годишната звезда от „Хубава жена“ изглеждаше безпроблемно шик, докато се разхождаше редом с 21-годишната си дъщеря, която поразително прилича на известната племенница на майка си (на основната снимка), която пък е дъщеря на актьора Ерик Робъртс.

Джулия избра семпла елегантност в черна рокля-риза до коляното, с дълги ръкави и копчета отпред. Тя допълни спокойната си визия с черни джапанки, големи квадратни слънчеви очила и светъл клъч, пъхнат под мишница.

Хейзъл се съчета с майка си с черен кардиган, облечен върху черна тениска, съчетан с черно-бели карирани панталони и тъмни балеринки. Подобно на Джулия, тя защити очите си зад черни слънчеви очила, докато дуото се наслаждаваше на слънчевия ден заедно.

Цялата статия и снимки на майката и дъщерята четете и вижте на Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

джулия робъртс
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem