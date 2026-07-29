Левски удържа Университатя и продължава в Шампионската лига

Левски се класира за третия кръг на квалификациите в Шампионската лига, след като завърши 2:2 като гост на Университатя Крайова. “Сините”, които спечелиха в София преди седмица с 1:0, вкараха два бързи гола чрез Евертон Бала (13) и Алдаир (16).

Румънците обаче не се отказаха и се върнаха в мача с попадения на Никушор Банку (45) и Адриан Руш (48). Университатя натисна сериозно до края на мача, но не успя да преодолее защитата на “сините”. Тимът на Хулио Веласкес пък имаше две прекрасни възможности на контраатаки, а отделно Кристиан Димитров и Сержиньо удариха греди.

Така в крайна сметка Левски запази аванса си и се класира за следващата фаза. Там ще се изправи срещу Кайрат Алмати, който по-рано днес отстрани след изпълнение на дузпи кипърския Омония. Алмати се намира съвсем близо до китайската граница, а пъруването със самолет е около 11 часа. Все пак първият сблъсък срещу казахстанците ще бъде следващата седмица в София.

При всички положения победата означава, че Левски ще играе в европейските клубни турнири поне до края на годината. С успеха си тази вечер Левски си гарантира място в групите на Лигата на конференциите. Тимът на Хулио Веласкес обаче мечтае за нещо повече!

Началото на мача беше повече от перфектно за Левски, като тимът на Хулио Веласкес вкара цели два гола в първите 16 минути. В 13-та при заучено положение на свободен удар топката бе пратена на границата на наказателното поле към Евертон Бала, който без подготовка стреля прекрасно по диагонала и не остави никакви шансове на Попеску.

След още три минути “сините” отново лекуваха. Този път атаката бе по лявото крило, Бала центрира остро топката, Рейналдо я прескочи и тя отиде в обсега на Алдаир. От границата на наказателното поле португалският защитник стреля мощно по диагонала и направи 2:0.

В тези минути домакините бяха в шок и нищо в играта им не се получаваше. Постепенно румънците поеха контрола върху топката, но не успяваха да пробият силната “синя” защита. В 26-та минута гол на Чикалдау беше отменен заради голяма засада. Домакините все пак успяха да намалят в края на първата част, когато след грешка в защитата на Левски Давид Матей центрира от дясното крило, а Никушор Банку с глава от сравнително далечно разстояние остави на място Вуцов - 1:2.

На почивката Веласкес смени Серафимов и Алдаир, които през първото полувреме получиха жълти картони, а при по-строг съдия можеха и да бъдат изгонени. Университатя започна много силно полувремето и още в 48-та минута изравни резултата.

Рейналдо игра с ръка пред границата на наказателното поле, а Андриан Руш вкара страхотен гол от отсъдения пряко свободен удар - 2:2. Последваха изключително критични минути за Левски. В 53-та минута звездата на домакините Щефан Байрам бе оставен непокрит на метри от Вуцов с подаване от дясното крило, но не успя да засече топката във вратата.

Румънците не спираха да натискат, докато “сините” опитваха с контраатаки да вкарат в противниковата врата. В 66-та минута Рейналдо изскочи сам срещу Попеску, но не успя да го преодолее. Малко след това и резервата Мазир Сула остана на стрелкова позиция, но и този път вратарят на домакините отрази.

На другата врата бе още по-горещо. В 71-та минута Стивън Симба бе изведен в наказателното поле и шутира мощно, а Вуцов само изгледа как топката минава на сантиметри от гредата. Последваха още няколко критични мелета пред вратата на “сините”, но защитниците на българския първенец се справяха.

В 78-та минута и Левски бе близо до гола. След центриране от ъглов удар Кристиан Димитров бе изпуснат от защитата на домакините и засече топката с глава, но я прати в напречната греда.

В 85-та минута и Университатя можеше да вкара след центръране от ъглов удар. Елизор засече топката с глава и я насочи под гредата, но Светльо Вуцов с прекрасен рефлекс спаси, съобщава Gol.bg.

В заключителните минути Левски като по чудо не спечели мача. Първо Сержиньо имаше прекрасна възможност да стреля от свободен удар от отлична позиция, но Попеску спаси. В 91-та минута португалецът бе изведен сам срещу вратаря на домакините и стреля технично по тревата, но удари греда.