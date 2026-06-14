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Рецептата Dnes: Хрупкави чушлета Падрон

Лесни за приготвяне

14.06.2026 | 16:02 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Обичате ли люти чушки? Опитайте тази испанска рецепта за хрупкави чушлета Падрон (pimientos de Padrón). Чудесна компания за бира или бяло вино. 

Съставки:

  • 250 г пресни чушки Падрон
  • ½ ч.ч. испански зехтин екстра върджин
  • смляна едра морска сол на вкус

Приготвяне:

  • Измийте чушките под студена течаща вода и ги подсушете добре с чиста кърпа или кухненска хартия.
  • В голям тиган на средно силен огън загрейте достатъчно зехтин, за да покрие дъното на тигана.
  • След като се загрее, добавете чушките. 
  • Важно е чушките да са сухи, преди да ги добавите към зехтина, за да избегнете пръски. Пържете ги за около 5-7 минути, като разбърквате от време на време с шпатула, за да се сготвят равномерно от всички страни.
  • Трябва да са златистокафяви и леко набръчкани.
  • Извадете чушките от тигана с решетъчна лъжица и ги поставете върху кухненска хартия, за да попие излишното олио. 
  • Поръсете чушките с прясно смляна морска сол на вкус още докато са топли. 
  • Сервирайте ги докато са топли, защото тогава са и най-вкусни. 

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

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