Рецептата Dnes: Хрупкави чушлета Падрон

Обичате ли люти чушки? Опитайте тази испанска рецепта за хрупкави чушлета Падрон (pimientos de Padrón). Чудесна компания за бира или бяло вино.

Съставки:

250 г пресни чушки Падрон

½ ч.ч. испански зехтин екстра върджин

смляна едра морска сол на вкус

Приготвяне:

Измийте чушките под студена течаща вода и ги подсушете добре с чиста кърпа или кухненска хартия.

В голям тиган на средно силен огън загрейте достатъчно зехтин, за да покрие дъното на тигана.

След като се загрее, добавете чушките.

Важно е чушките да са сухи, преди да ги добавите към зехтина, за да избегнете пръски. Пържете ги за около 5-7 минути, като разбърквате от време на време с шпатула, за да се сготвят равномерно от всички страни.

Трябва да са златистокафяви и леко набръчкани.

Извадете чушките от тигана с решетъчна лъжица и ги поставете върху кухненска хартия, за да попие излишното олио.

Поръсете чушките с прясно смляна морска сол на вкус още докато са топли.

Сервирайте ги докато са топли, защото тогава са и най-вкусни.

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