Рецептата Dnes: Хрупкави чушлета Падрон

Обичате ли люти чушки? Опитайте тази испанска рецепта за хрупкави чушлета Падрон (pimientos de Padrón). Чудесна компания за бира или бяло вино.
Съставки:
- 250 г пресни чушки Падрон
- ½ ч.ч. испански зехтин екстра върджин
- смляна едра морска сол на вкус
Приготвяне:
- Измийте чушките под студена течаща вода и ги подсушете добре с чиста кърпа или кухненска хартия.
- В голям тиган на средно силен огън загрейте достатъчно зехтин, за да покрие дъното на тигана.
- След като се загрее, добавете чушките.
- Важно е чушките да са сухи, преди да ги добавите към зехтина, за да избегнете пръски. Пържете ги за около 5-7 минути, като разбърквате от време на време с шпатула, за да се сготвят равномерно от всички страни.
- Трябва да са златистокафяви и леко набръчкани.
- Извадете чушките от тигана с решетъчна лъжица и ги поставете върху кухненска хартия, за да попие излишното олио.
- Поръсете чушките с прясно смляна морска сол на вкус още докато са топли.
- Сервирайте ги докато са топли, защото тогава са и най-вкусни.
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