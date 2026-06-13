Актрисата Джейн Сиймур се сгоди на 75 години

Актрисата Джейн Сиймур, позната от сериала "Доктор Куин Лечителката", се е сгодила за музиканта и лекар в спешно отделение Джон Замбети след близо три години връзка.

75-годишната звезда разкри пред списание People, че предложението за брак е било едновременно романтично и изпълнено с комични моменти.

Замбети избрал необичаен годежен пръстен с два камъка. Въпреки че обмислял различни грандиозни сценарии за предложението – включително с участието на фронтмена на „Ролинг Стоунс“ Мик Джагър – той в крайна сметка решил да не чака идеалния момент и предложил брак навръх Свети Валентин, ден преди рождения ден на Сиймур, в дома им в Малибу.

Двойката ще отбележи три години заедно през август. Замбети има две деца от предишния си 43-годишен брак, а Сиймур е майка на шест деца и има четири брака зад гърба си. И двете семейства са приели с радост връзката им.

Що се отнася до сватбените планове, двамата все още не са решили каква форма ще има церемонията, но са категорични, че най-важни са семейството и близките им приятели.