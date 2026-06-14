AURA Festival се завръща: Sofia Airport Park се превръща в Temple of Eos

От 19 до 21 юни 2026 година София ще се превърне в място, където митологията, музиката и визуалното изкуство се преплитат в едно. Второто издание на AURA FESTIVAL представя своя нов тематичен свят - Temple of Eos. Тридневното събитие превръща новия му дом - Sofia Airport Park - в разгръщаща се вселена от звук, светлина и артистични ритуали, които ще продължат до изгрев.

AURA 2026 привлича някои от най-значимите имена на съвременната електронна музика - артисти, които обикновено виждаме на сцени като Tomorrowland, Coachella и Burning Man. Тази година те се събират в София, превръщайки града в епицентър на най-актуалните електронни жанрове.

Откриващата вечер ще бъде водена от бразилската суперзвезда ALOK, диджей номер три в света. След него сцената ще бъде поета от Махмут Орхан, чийто специфичен, мистичен звук превръща всяко изпълнение в пътешествие към други реалности.

Втората вечер поставя на първо място Димитри Вегас, двукратен диджей номер едно в света и резидент на Tomorrowland. Нощният ритуал ще бъде в ръцете на загадъчния и изключително търсен ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, едно от най-коментираните имена на техно сцената през 2025-2026.

Финалното издание на Temple of Eos ще завърши с най-мащабното шоу на Армин ван Бюрен, петкратен диджей номер едно в света и един от най-емблематичните артисти в историята на електронната музика. Неговият сет ще бъде последният ритуал - заключителният акт на тридневната митология на AURA.

Към лайнъпа се присъединяват и множество международни и български изпълнители, сред които 999999999, Avalan Rokston, BIIA, Blathoven, BOBe, Gallya, Jesabel, Laura van Dam, MATTN, Topic, World Up DJs, Youna и др., които ще допълнят звуковия свят на Temple of Eos.

Фестивалът следва концепцията "Един фестивал. Много измерения." и предлага програма, разделена в различни фази - дневни активности, тематични пространства, визуални и арт инсталации, впечатляваща главна сцена, интерактивни ритуали, тайни събития и след-midnight afterhours. Всичко това превръща Sofia Airport Park в оживял митичен храм - място, където музиката е само едно от измеренията.