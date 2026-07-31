Певицата Мадисън Биър обяви, че е сгодена

Мадисън Биър се сгоди за Джъстин Хърбърт!

27-годишната певица и 28-годишният играч на американски футбол съобщиха щастливата новина чрез публикация в социалната мрежа Instagram. Късно във вторник изпълнителката качи снимки от предложението в профила си.

Виждаме, че то се е случило в красива градина, с дървета и цветя в бяло и лилаво. На първата снимка звездите се целуват страстно, като Мадисън е по бяла дантелена пола до колената и бяла блуза с дълъг ръкав. Джъстин пък е по черен панталон и бяла блуза с дълъг ръкав.

После пък американският футболист носи певцата, а тя се е усмихнала широко и показва пръстена си. Има и кадър, на който играчът е на едно коляно и предлага брак.

Появяват се близки снимки на пръстена, виждаме и отново как Биър и Хърбърт се целуват сред красивите цветя.

"Запознайте се с моя годеник", написала е красавицата към кадрите.

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