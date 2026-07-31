Ирина Шейк заби баскетболист

Ирина Шейк май има ново гадже. Според "TMZ", 40-годишната моделка и 29-годишният баскетболист Девин Букър може да са най-новата звездна двойка.

Те са били забелязани заедно в Хемптънс. Източник е изпратил снимка на "DeuxMoi", на която се вижда как Ирина и Девин са заедно в ресторант. А друг източник пък е изпратил видео, на което се забелязва как моделката и спортистът се забавляват заедно на парти.

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