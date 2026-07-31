Кая Гербер събра погледите по прозрочна рокля

Кая Гербер отново събра всички погледи. Преди дни 24-годишната моделка и актриса присъства на официално събитие по повод премиерата на сериала, в който участва - "The Shards". И определено най-много впечатли с визията си.

Звездата доказа, че прозрачните рокли продължават да бъдат много модерни. Те са абсолютен хит вече от 5-6 години насам и явно нямат намерение да напускат сцената.

Кая заложи на дискотечна визия - тя позира по изящна рокля в сиво, която е прозрачна, дълга до земята, с тънки презрамки и много бляскави елементи. Така прозира и бельото на моделката.

Гербер носи диамантени обеци и впечатляващ пръстен. Звездата беше с пусната коса на вълни.

Феновете определено харесаха избора ѝ на тоалет и я затрупаха с комплименти за стройната фигура.

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