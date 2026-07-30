7 натурални средства против комари

Комарите са не само досадни, но и преносители на опасни болести. В стремежа си да се предпазим, често посягаме към репеленти с DEET, които макар и ефективни, могат да бъдат по-агресивни за кожата и околната среда. За щастие, природата ни предлага изобилие от безопасни алтернативи. Кои са те?

Масло от лимонов евкалипт

Това е едно от най-мощните естествени средства, препоръчвано дори от центрове за контрол на заболяванията (CDC). Активната му съставка - PMD (пара-ментан-диол) - осигурява защита, сравнима с ниските концентрации на DEET. Смесете 10-15 капки масло от лимонов евкалипт с 30 мл базово масло (кокосово или зехтин) и нанасяйте върху откритата кожа. Ефектът продължава до 6 часа.

Масло от чаено дърво (Tea Tree)

Известно със своите антибактериални и противогъбични свойства, маслото от чаено дърво е също така отличен репелент. Неговият остър аромат дезориентира комарите и ги кара да отлетят. Добавете няколко капки към вода в спрей бутилка и напръскайте стаята или смесете с кокосово масло за директен контакт с кожата. Внимавайте - то е силно и може да раздразни кожата, ако не се разреди.

Лавандула

Успокояващият аромат на лавандула е приятен за хората, но омразен за комарите. Засадете лавандула в саксии на балкона или прозореца - това създава естествена бариера. За лична защита, смесете няколко капки етерично масло от лавандула с вода и напръскайте дрехите или възглавниците. Освен че гони комарите, лавандулата успокоява нервната система и подобрява съня.

Източник: 7 ефективни натурални средства против комари