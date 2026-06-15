Но Видовден момите правят любовен ритуал

Всяка година Видовден се пада на 15 юни - празникът се отбелязва на тази дата по стар стил, а по нов стил е на 28 юни. Ето каква е символиката на празника, какво се крие за нея, какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него.

Всеки е чувал израза "Ще дойде Видовден", зад който всъщност се крие цялата символика на празника. Според народните вярвания на този ден всеки получава това, което е заслужил - възмездие за извършените от него злини. В народните вярвания този празник не е посветен на даден светец. В народните предания празникът

носи името на Вида, която считана зе сестра на изпращащите гръмотевици - Елисей и Вартомолей.

Друга легенда гласи, че празникът носи името на езическото божество Видо, което изпраща гръмотевици, чиято цел е да унищожат реколтата на грешниците. Видовден се свързва с разлини традиции, обичаи и забрани.

Традиции обичаи и забрани на Видовден

Един от народните обичаи, свързан с Видовден, е посрещането на изгрева в ранни зори. Празникът се свързва не само с възмездието, но и с култа към Слънцето. Предците ни са вярвали, че посрещането на изгрева дарява човек с вяра и сили.

В народните традиции има и

ритуал за привличане на любовта, който се извършва от момите

- те окачат чеиза си по оградите. Според вярването, огряваният от слънцето чеиз привлича погледите на момците, а с това и любовта в живота на момата.

Вярва се, че младите момичета, които измият лицата си с роса на този ден, ще станат още по-красиви и така ще привлекат жених още по-лесно.

Други предупреждения включват да не плувате във водни басейни и да не ходите сами в гората. Изхвърлянето на храна също е забранено, тъй като, според народните вярвания, това би довело до глад.

Какво можете да правите днес

Според църквата деня на Св. Амос се счита за идеален за грижа за дома -

трябва да отделите време за почистване, подредба на дома,

изпълнението на домакински задължения, поправяне на счупени или повредени неща, както и за извършване на ремонти.

На този ден Църквата ни напомня за важността на духовната чистота и призовава да избягваме кавги, клевети, завист, униние и отказ да помогнем на нуждаещите се.

На този ден имен ден празнуват хората, носещи имената: Видо, Вида, Видин, Виден, Видена, Виделина, Видослав, Видослава, Видостин, Видостина и Видела.