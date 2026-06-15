Отиде си Ан Шедийн, майката на Алф

На 77 години си отиде Ан Шедийн - актрисата, която изигра ролята на Кейт Танър в сериала на NBC "Алф" (1986-1990), съобщава Deadline.

Семейството на Шедийн обяви в неделя, че тя "си е отишла мирно". В трогателен пост във Facebook близките ѝ написаха:

"С натежало сърце ви споделяме, че Ани си отиде мирно. Тя оставя след себе си изключително наследство от творческа енергия, остър хумор, наслада за семейството си, обожание към малки кучета, пламенна омраза към Тръмп, страст към търговията с вещи втора употреба и любов към добрите истории. Опустошени сме. Обичахме я толкова много, както и всички, които някога са я срещали. Тя беше сила. Немислимо е да си помислим за живота без нея. Но както тя каза: "Винаги съм с теб." И е права. Спомените, произведенията на изкуството, смехът, ръчно изработените бижута, маслените картини, скулптурите, костюмите и цялата радост от живота продължават да живеят. Дайте си наздравица с маргарита в нейна чест."

Семейството поиска вместо цветя, феновете на Шедийн да подкрепят "една от любимите каузи на Ани" - Habitat for Humanity.

"Всички те обичаме, Ани", добавиха те.

Дългогодишният агент на Шедийн, Том Маркли, също потвърди новината за смъртта на актрисата.

Родена на 8 януари 1949 г. в Портланд, Орегон, Луан Рут Шедийн започва да учи драма като дете, учейки и играейки в Портландския градски театър. След като играе във вечерния театър в Хавай, тя се мести в Ню Йорк, за да преследва актьорска кариера, започвайки нова работа в летен театър. В крайна сметка се мести в Лос Анджелис и подписва договор с Universal Pictures.

Шедийн дебютира на екрана в епизод от 1974 г. на "Човекът за шест милиона долара", след което се появява в епизоди на "МакКлауд", "Бионичната жена", "Спешно!", "Невероятният Хълк", "Наздраве", "Магнум Пи Пи", "Тя написа убийство" и "Съдейки Ейми", както и във филми като "Ембрион" (1976), "Полет към Холокоста" (1977), "Екзо-мен" (1977), "Шампиони: Любовна история" (1979), "Задни мисли" (1983), "Бавно изгаряне" (1986) и "Хвърли първия камък" (1989).

Актрисата е най-известна с ролята си на Кейт Танър, майка, която приема извънземен в дома си в ситкома на NBC "Алф", който се излъчва четири сезона от 1986 до 1990 г.