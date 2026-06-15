Роби тръгва на турне след премиерата на "Следа"

След премиерата на новия си албум "Следа" Роби започва национално турне. Първият концерт е на 25 юни в Летния театър във Варна, а през лятото обиколката ще премине още през Сливен, Казанлък, Бургас и Пловдив.

На 10 юни изпълнителят представи албума пред публика на специално събитие под открито небе в центъра на София. Вечерта започна с няколко изпълнения заедно с пианиста Николай Христов, след което публиката чу за първи път песните от "Следа".

Албумът включва 12 песни, в които поп звученето е съчетано с етно елементи и балади. Сред вече познатите заглавия са "Рано призори" и "Пламенна жена".

На премиерата присъстваше и съпругата му Пламена Николова, която е част от live бенда на Роби. Този път тя не беше на ударните, а сред гостите на събитието.

Част от творците и музикантите, участвали в създаването на "Следа", също бяха на място. Някои от тях излязоха на сцената по време на първото слушане на албума, когато дойде ред на песните, по които са работили. Така публиката видя и част от процеса зад проекта - от songwriting camp-а в началото на годината до екипа, участвал в създаването на песните.

След представянето на албума Роби продължи вечерта с live сет с някои от най-познатите си песни. На сцената към него се присъединиха Молец за "Никъде", Dara Ekimova за "Ако се обадиш", Графа за "Всеки от нас" и Тино за "Налей", с която завърши концертната част.

След края на събитието голяма част от феновете останаха за снимки, автографи и кратки разговори с изпълнителя. Роби отдели време на публиката повече от час след финала.

Следващата спирка е Варна. На 25 юни Роби и бендът му ще излязат на сцената на Летния театър с концерт, който ще включва песни от новия албум "Следа" и част от по-познатите му парчета.

Интересът към концертите му расте. Събитието в Зала 1 на НДК на 13 октомври вече е разпродадено, а концертът в Пловдив беше преместен от лятно кино "Орфей" на по-голямата сцена на Летен театър "Бунарджика" заради бързо изчерпване на билетите.