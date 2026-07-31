Слънчев и горещ петък

През следващото денонощие времето в България ще остане стабилно и типично лятно. Атмосферата ще бъде спокойна, а над страната ще преобладава слънце. Валежи не се очакват, а температурите отново ще се повишат и в много райони ще надхвърлят 36°C.

Вятърът ще отслабне

и на много места ще бъде почти тихо. Слънцето ще преобладава през почти целия ден. Следобед над планинските райони ще се развие купеста облачност, но тя няма да бъде достатъчна за образуването на валежи или гръмотевични бури.

Вятърът постепенно ще се ориентира от изток-югоизток. В източните райони на страната той ще бъде слаб до умерен и временно ще носи малко по-прохладен въздух от Черно море.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, като най-високи стойности се очакват в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и Югозападна България. В тези райони следобедните часове ще бъдат особено горещи и се препоръчва избягване на продължително излагане на слънце.

В София облаци следобед

За столицата прогнозата също е благоприятна. Денят ще започне със слънчево време, а следобед ще се появят временни увеличения на облачността над околните планини. Вероятността за валеж остава много малка.

Максималната температура в София ще достигне около 31°, което е близко до климатичните норми за края на юли. Вятърът ще бъде слаб, а времето ще бъде подходящо както за разходки, така и за дейности на открито през сутрешните и вечерните часове.

В планините чудесно за туризъм

Над Българските планини ще преобладава слънчево време. Следобед ще има временни увеличения на купестата облачност, но валежи не се очакват.

По високите части ще духа умерен до силен запад-северозападен вятър, а по билото на Централна Стара планина временно ще бъде и бурен. Максималните температури ще достигнат около 25° на 1200 метра и около 17° на 2000 метра, което ще осигури сравнително комфортни условия за туристите, въпреки силния вятър по откритите части.

Слънчево по Черноморието

По Черноморието денят ще бъде слънчев с малко облаци. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, който ще прави горещината по-поносима.

Максималните температури ще бъдат между 27°C и 29°C, а температурата на морската вода ще остане приятна – между 20°C и 24°C. Морето ще бъде сравнително спокойно с вълнение 1–2 бала, което създава отлични условия за плаж и морски туризъм.