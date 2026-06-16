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Молец започват лятното турне "Там където" от София

То ще премине през 5 града

16.06.2026 | 11:44 ч. Обновена: 16.06.2026 | 11:53 ч. 0
Молец започват лятното турне "Там където" от София

Остават само няколко дни до началото на лятното турне "Там където" на Молец. Първият концерт ще бъде на 20 юни във Vidas Art Arena в София, а след това дуото ще представи проекта си в още четири български града.

Турнето идва след поредицата от акустични концерти през зимата, но този път форматът ще бъде различен. На летните сцени Молец ще представят музиката от албума "Параклис" с оригиналното звучене на песните и с концертна концепция, подготвена за по-големи пространства и открити сцени.

Началото в София съвпада с дните около лятното слънцестоене. След Vidas Art Arena турнето продължава в Стара Загора - Летен театър, 27 юни, Пловдив - Античен театър, 15 август, Бургас - Летен театър, 30 август, и Варна - Летен театър, 5 септември.

Концертите са замислени като сценична версия на "Параклис", в която музиката е допълнена от поезия и хореография. Така албумът ще бъде представен извън обичайната клубна или зала среда, с формат, съобразен с мащаба на летните сцени.

С турнето "Там където" Молец продължават историята около "Параклис" и я пренасят пред публика в пет града. За феновете това ще бъде възможност да чуят песните в пълния им концертен вариант и в различна сценична среда.

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