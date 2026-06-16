Бони Тайлър е вън от кома, но остава в тежко състояние

Бони Тайлър е изведена от медикаментозната кома, в която беше поставена по лекарска преценка, но състоянието ѝ остава сериозно. В понеделник екипът на певицата съобщи, че "въпреки че състоянието ѝ се подобрява, възстановяването е бавен процес".

75-годишната изпълнителка се намира в интензивно отделение във Фаро, Португалия.

Спешна операция и усложнения

Миналия месец звездата от "Total Eclipse of the Heart" беше поставена в медикаментозно предизвикана кома, след като по спешност беше приета в болница.

"Бони беше поставена в медикаментозна кома от лекарите си, за да се подпомогне възстановяването ѝ. Знаем, че всички ѝ желаете доброто, и молим за лично пространство в този труден момент", се казваше тогава в съобщение на мениджъра ѝ, цитирано от Page Six.

Дни по-рано екипът ѝ съобщи, че Тайлър е била приета в болница във Фаро, Португалия, където има имот, за спешна операция на червата.

"Операцията мина добре и тя вече се възстановява", гласяха първоначалните данни.

Според The Sun през април Бони Тайлър започнала да изпитва силни болки в корема малко след пристигането си в Португалия. Преди това изследвания в Лондон не дали категоричен резултат. Певицата била откарана по спешност в болница заради сериозно разкъсване на червото и трябвало да бъде оперирана незабавно.

Свързани статии Легендата Бони Тайлър е в кома след тежка операция

Отложено турне и бавно възстановяване

Следващия месец Тайлър била поставена в медикаментозна кома заради усложнения след операцията. Португалски медии твърдят, че певицата е получила сърдечен арест, когато лекарите за първи път опитали да я извадят от комата преди няколко седмици.

Всички планирани концерти на изпълнителката до края на август са отменени, а мениджмънтът ѝ публикува и съобщение, в което благодари на феновете за подкрепата.

"Искаме да благодарим на всички за огромното съчувствие и подкрепа от цял свят", се казва в него.

"Total Eclipse of the Heart" и една кариера с големи хитове

Бони Тайлър е най-известна с емблематичната си песен "Total Eclipse of the Heart", но в кариерата ѝ има и други големи хитове, сред които "It’s a Heartache" и "Holding Out For A Hero".

По-рано тази година, през март, певицата говори с оптимизъм за здравето си в интервю за Hello! magazine.

"В момента съм в достатъчно добра форма, да чукна на дърво, и наистина се наслаждавам на концертите", сподели тогава Тайлър.