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Мелания Тръмп беше плътно до съпруга си Доналд на неговия 80-годишен юбилей

Президентът на САЩ организира боксова гала в Белия дом с присъствието на цялото си семейство

17.06.2026 | 01:47 ч. 5
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Доналд Тръмп направи грандиозно шоу по случай своя 80-годишен юбилей!

Президентът на САЩ отпразнува специалния повод със събитието UFC Freedom 250, на който се събраха хиляди фенове на бойните спортове, които наблюдаваха битките от Южната морава на Белия дом.

До президента Доналд Тръмп през цялата вечер беше съпругата му Мелания Тръмп, която за пореден път демонстрира безрезервна подкрепа в един от най-важните лични моменти за него – отбелязването на неговия 80-и рожден ден.

Спектакълът, организиран на територията на Белия дом, се превърна в едно от най-необичайните и коментирани събития в американската политическа история. Специално изградена арена за UFC, хиляди зрители, прелитания на военни самолети, музикални изпълнения и присъствието на някои от най-влиятелните личности в политиката, бизнеса и спорта създадоха атмосфера, която мнозина определиха като безпрецедентна и уникална.

В центъра на всичко, разбира се, бяха Доналд Тръмп и Мелания Тръмп.

Първата дама направи впечатляваща поява, избирайки елегантен изцяло черен тоалет, който подчертаваше характерния ѝ стил.

Мелания бе облечена в прилепнала рокля без ръкави, комбинирана със структурирано кожено яке, небрежно преметнато върху раменете. Косата ѝ беше оформена на меки вълни, а визията бе завършена с дискретно колие с кръст.

През цялата вечер камерите многократно улавяха моменти между президентската двойка.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

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