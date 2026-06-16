17-годишен си създаде своя дръжава между Сърбия и Хърватия

"Като тийнейджър основах собствена държава и дори бях поканен да говоря в ООН - на 17-годишна възраст."

С това изявление на Уайът Бек започва репортаж в Süddeutsche Zeitung за "държавата" Гапли, която се простира само на 205 хектара между Сърбия и Хърватия.

Държавата, казва Бек, е на земя, за която уж никой не претендира.

Самият той никога не е бил там, но страната вече има паспорти, регистрационни номера, знаме и уебсайт.

И разбира се, име: Федерални щати Гапли. Недалеч от истинска държава, отбелязват от SZ. Гапла би трябвало да укрепи "мира и хармонията" между народите и да бъде "модерна и иновативна нация".

Луди начинания

"Микродържавите винаги са били вид революция, философия, вид игра на планиране в реалния живот. Как може да изглежда една държава, която няма стар баласт? Какво прави една държава добра? Трябва ли изобщо да е добра? Трябва ли да е от полза за гражданите си или може да е от полза само за себе си?", философства Süddeutsche Zeitung.

Медията напомня за микродържавата Елгарланд-Варгаланд, в която шведските художници позволиха на всички да бъдат крале. Или за начинанието на словенеца Петер Млакар, който с артистичен колектив обяви собствена държава през 1992 г. и което намери много поддръжници в Нигерия.

Микродържавите, пише мюнхенският вестник, могат да бъдат създадени и като зони за свободна търговия, за съмнителни сделки на офшорни банки или корабни компании и казина.

"Точно като Либерланд. Намира се точно до Гапла, основана през 2015 г. като, според уебсайта, "най-свободната страна в света". Блокчейнът буквално царува там. Всеки, който иска да стане гражданин, трябва да инвестира в специална криптовалута."

Както оценява вестникът, гражданите на Либерланд са били водени от омраза към бюрокрацията и данъците и надеждата, че могат да печелят от многобройни инвестиции.

Въпросът за границата

"Разбира се, Либерланд също не е международно признат, никой не живее на парче земя на Дунав."

Zidow Zeitung напомня за въпроса - Сърбия и Хърватия признават, че границата е на Дунав, но от различни периоди, а Дунав е криволичил.

"Това е създало много малки територии, за които претендират или двете страни, или нито една от тях", обяснява вестникът. "Политическата ситуация е сложна, жителите са раздразнени от чужденци, които си мислят, че могат просто да маршируват тук, въпреки че "маршът" е само символичен."

За начинания като Либерланд и Гапла, пише Süddeutsche, територията дори не е важна, а служи като легитимация.

"Държавите съществуват предимно като групови чатове в Discord, а дипломатическите дискусии се водят в Reddit. Трудно е да си представим, че калифорнийски тийнейджъри биха предпочели да живеят на калните брегове на Дунав."

Нещо като опитите на Зукърбърг

Гапла има собствена криптовалута, но основателите казват, че искат идеи, а не пари.

"Г-н Бийст ни писа и ни попита как да се включим. Честно казано, не знам какво да кажа", казва Бек.

Г-н Бийст е най-успешният YouTuber в света с около половин милиард последователи в социалните медии и редица собствени компании.

Уайът Бек, пише вестникът, заявява в биографията си, че е разработил тест за интелигентност, платформа за оценка на училища, YouTube канал за технологии и е писал електронни книги за всякакви неща, включително за основаването на държави. Той е амбициозен човек, умен и за момент напомня за Марк Зукърбърг и подобни маниаци от началото на 2000-те.

"Между другото, пътуването до Младежкия форум на ООН ECOSOC беше финансирано от Бек и двама други жители на Гапъл чрез Организацията за представителство на Гапъл, която се плаща от правителството на Гапъл. Така че, те вече знаят как да превеждат пари като възрастни хора", Süddeutsche Zeitung.