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Венера влезе в Лъв, какво да очакват зодиите?

Прогноза за периода

17.06.2026 | 17:45 ч. 2
Снимка: iStock/bernardbodo

Снимка: iStock/bernardbodo

Казваме чао на предпазливостта. А каква е причината? Планетата на любовта, романтиката и красотата Венера влезе в знака на Лъв на 13-и юни. Тя ще остане там до 9-и юли. Окуражени сме да създадем спектакъл около себе си, свободно да изразяваме чувствата си, да не се преструваме, че не обичаме да сме център на внимание. Всичко става леко по-напрегнато, театрално, но и по-светло, весело. Венера в Лъв подчертава любовта към себе си, харизмата и романтичната смелост. Креативни сме, позволяваме си да блеснем, страстта ни завладява. Ето какво да очаква всяка зодия, според "nssg-club".

Овен

Имат много енергия сега. Венера активира флирт зоната при тях, никой не може да ги игнорира през периода. Нови тръпки, срещи, спонтанни приключения за Овните. Само да помнят, че не всеки разговор трябва да се превръща в състезание.

Телец

Фокусът им се насочва към емоционалната сигурност. Може да усетят нуждата да освежат жилището си и да прекарват повече време с хората, които ги карат да се чувстват в безопасност. Нека не таят нещата в себе си, а да кажат как се чувстват.

Близнаци

Социалният им календар става много по-зает и активен, и то по най-добрия начин. Чакат ги покани, съобщения и много неочаквани срещи. Ако са чакали правилния момент да кажат как се чувстват, сега той настъпи.

За останалите четете в teenproblem.net

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