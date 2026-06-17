25 години „Дневникът на Бриджит Джоунс“: Рене Зелуегър с уникална визия

Четвърт век след като за първи път влезе в ролята на емблематичната Бриджит Джоунс, Рене Зелуегър отново привлече вниманието.

По време на специална прожекция на култовата романтична комедия в рамките на филмовия фестивал „Трайбека“ в Ню Йорк, актрисата се появи със стилна и елегантна визия, изцяло в класическо черно.

Поводът – 25 години от премиерата на филма, който промени не само кариерата ѝ, но и представите за образа на жената в романтичните комедии.

По време на събитието Рене Зелуегър направи откровени признания за един от най-коментираните аспекти около „Дневникът на Бриджит Джоунс“ – обсесията на медиите и обществото към теглото на героинята. Актрисата си спомни как още при излизането на филма през 2001 година огромна част от общественото внимание е била насочена не към сюжета или актьорската игра, а към килограмите, които е качила за ролята.

За да се превъплъти убедително в леко непохватната мечтателка Бриджит Джоунс, Зелуегър увеличава теглото си с близо девет килограма. По онова време това се превръща в една от най-обсъжданите теми в медиите. Заглавията коментират външния ѝ вид, а нейната фигура се превръща в център на обществен дебат.

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Източник: Tialoto.bg