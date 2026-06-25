Африкански шаман освободи Хари Кейн от черната магия

Ганайският шаман Нана Кваку Бонсам освободи капитана на английския национален отбор по футбол Хари Кейн от магията си, след като нападателят не успя да се разпише при равенството 0:0 между двата тима на Световното първенство.

Бонсам, описващ сам себе си като мистик, направи заклинанието преди началото на срещата в Група L, предаде БТА.

"Освобождавам Хари Кейн, така че в следващия мач той може да вкара. Хари, ще те посетя отново. Не се плаши от мен, приятелски настроен съм", заяви Бонсам във видео, качено в социалните мрежи.

Кейн вкара два гола при победата на Англия с 4:2 срещу Хърватия в първия си мач на световните финали, но срещу Гана той пропиля най-доброто си положение в добавеното време. Така Англия не успя да се класира предсрочно в елиминационната фаза на Мондиал 2026.

За пропуска си с удар над гредата в края, Кейн каза: "Цял мач чаках да ми се открие такава възможност. Това се случи, но не успях да уцеля добре топката. Аз обаче съм нападател от много време и знам, че ударите не влизат винаги".