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Откриха мъртъв актьора Александър Високовски, изиграл Макс в култовия сериал "Бригада"

Той отишъл на риболов със сина си и не се върнал

02.07.2026 | 11:38 ч. 0
Откриха мъртъв актьора Александър Високовски, изиграл Макс в култовия сериал "Бригада"

Тялото на руския актьор Александър Високовски, най-известен с ролята си на Макс в популярния телевизионен сериал "Бригада", е открито в река Ока в Московска област, Русия.

"Според предварителна информация тялото на Високовски е открито в река Ока в Московска област“" ​​съобщи източник, съобщава The Caspian Post.

Съобщението все още не е официално потвърдено от семейството или близките на актьора.

Според медийни съобщения, Високовски е отишъл на риболов със 17-годишния си син, когато е изчезнал от погледа му. Впоследствие съпругата му Лилия е съобщила за изчезването му, което е довело до операция по издирване с участието на доброволчески спасителни екипи.

"Той отиде да провери водата за улов и не се върна. Беше трезвен, просто прекарваше време с детето", каза роднина на актьора пред РИА Новости.

Обстоятелствата се разследват.

Александър Високовски беше на 62 години. Той получава национално признание за ролята си на Макс Карелски в знаковата руска криминална драма от 2002 г. "Бригада", считана за един от най-влиятелните телевизионни сериали в Русия.Участва и във филма "Бумер", където играе полицай. Освен това, кариерата на актьора включва сериалите "Маршът на Турчински", "Ундина" и "Следващ".

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Тагове:

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