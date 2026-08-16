Йотова похвали ансамбъла ни по художествената гимнастика

Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост! Благодарим за таланта, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник на световния връх. Това заявява държавният глава Илияна Йотова по повод успехите на българския национален отбор по художествена гимнастика на Световното първенство в Германия, съобщават от пресцентъра на Президентството.
След 25 години страната ни има отново индивидуална световна шампионка в лицето на невероятната Стиляна Николова - нежно момиче с огромна воля за победа и борбеност, завява Илияна Йотова по повод триумфа на гимнастичката ни, която през вчерашния ден завоюва и олимпийска квота за игрите през 2028 г. в Лос Анджелис. Държавният глава поздравява още българския ансамбъл за двата бронзови медала на Световното първенство.
"Признателност за всеотдайната работа на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева, треньорите и специалистите, които с труда си стоят зад тези успехи", посочва държавният глава. Илияна Йотова изразява увереност, че пред българската художествена гимнастика предстои спечелването на още заслужени титли.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.