Ейса за Григор: Той е маниак, глади си даже чорапите и бельото

Мексиканската актриса Еиса Гонсалес разкри любопитни подробности от връзката си с нашата тенис звезда Григор Димитров. Тя го описва го като пълна нейна противоположност по отношение на чистотата и поддържането на реда вкъщи.

По време на участие в подкаста In Your Dreams на Оуен Тиле 36-годишната актриса сподели с хумор, че Димитров е „маниак на тема чистота“. Тя дори го сравни с известната японска консултантка по подреждане Мари Кондо.

„Той глади с пара всяка своя дреха, включително чорапи и бельо. Питам го: „Джи, какво се случва тук?“, а той ми отвръща: „Обичам всичко да е чисто“, разказа Гонсалес. „И е досущ като Мари Кондо. Понякога го намирам да седи на пода и просто да си сгъва дрехи.“

Актрисата се пошегува, че нейният безпорядък предизвиква силна реакция у приятеля ѝ. „Той получава сърдечни удари, когато ме види, защото трябва да видите чантата ми“, каза тя. „Чантата на Джи е на такова ниво на техника на сгъване, каквото не съм виждала. Винаги обичам да снимам неговите неща срещу моите и имам цяла папка със снимки.“

Въпреки тези различия, Гонсалес подчерта, че двамата се допълват перфектно. „Толкова е забавно, защото той е типичен Телец, а аз съм типичен Водолей. Но работи. Наистина работи“, сподели тя.

За първи път се заговори за връзката между актрисата и българския тенисист през април 2025 г., когато бяха заснети да се държат за ръце в Мадрид. Няколко седмици по-късно те официализираха отношенията си в Инстаграм, като Гонсалес публикува мило пожелание за рождения ден на Димитров, наричайки го „моят абсолютно любим човек“.

Малко след това, на премиерата на филма си „Fountain of Youth“ в Ню Йорк, тя коментира връзката си пред медиите. „Той е толкова мил. Толкова е хубаво. Винаги ме подкрепя и е много развълнуван“, заяви Гонсалес пред „Extra“.